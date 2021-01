Meerdere instanties in Dalfsen roepen jongeren op te komen praten als ze problemen hebben

“Blijf praten met iemand over hoe het gaat, of het nu met je ouders, docent of een vriend is of via een hulpverlener. Juist in deze lastige coronaperiode!” Die oproep doen meerdere zorginstellingen in de gemeente Dalfsen aan jongeren die problemen hebben door corona.

“We horen landelijk veel signalen over mentale problemen onder jongeren", zegt Andrea Tap. praktijkondersteuner van de huisarts in Nieuwleusen. "Vereenzaming, jongeren die sombere gevoelens hebben, zich extreem vervelen of hun verhaal niet meer kwijt kunnen. Dit is een zorgelijk signaal. We hebben zelf geen harde cijfers hoe het gesteld is met de jongeren in onze gemeente, maar we kunnen ons voorstellen dat zij dat ook zo ervaren. Daarom willen we graag gezamenlijk een oproep doen. Het is niet gek als je je even minder voelt. Maar praat er vooral over met iemand. Voel geen drempel om contact met ons op te nemen, doe het! Soms is het gewoon fijn even ‘van je af te praten'”.

Gezamenlijke oproep

Jongerenwerkers uit de gemeente Dalfsen, GGD IJsselland, Praktijkondersteuners van de huisarts (POH GGZ), maatschappelijk werk De Kern en de jeugdagenten uit de gemeente Dalfsen doen gezamenlijk deze oproep aan jongeren.

Of een jongere nu in gesprek wil met iemand van de GGD, maatschappelijk werk of de POH GGZ, afhankelijk van de hulpvraag kom hij of zij altijd terecht bij de juiste persoon. Op www.samendoenindalfsen.nl/pratenmetiemand staan de diverse partners op een rij met daarbij kort vermeld waarom iemand bij die persoon of organisatie terecht zou kunnen. "Gestimuleerd wordt om gewoon contact op te nemen, ook al twijfel je nog heel erg om te doen."