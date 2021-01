Kampenaar verdacht van smokkel 1000 kilo coke op zee: "Ik dacht dat we gingen vissen"

Volgens de politie heeft de Urker verdachte het meest op zijn conto. Hij ging in mei vorig jaar al de zee op met een bootje om een partij coke uit het water te vissen. Daarover was van tevoren gecommuniceerd met speciale mobieltjes, zegt de recherche. De politie heeft die berichten onderschept, verstuurd via het programma Encrochat. De Urker moest zich gereed houden om de drugs op te halen op zee.

Drugs overboord

Dat moest dan gebeuren voor de kust van Zeeland, een bekende plek voor drugssmokkel in Nederland. Bemanning van vrachtschepen die onderweg zijn naar de haven van Antwerpen gooien geregeld pakketten cocaïne overboord. Smokkelaars die vanaf de Zeeuwse kust afvaren, hengelen de drugs dan binnen. Of er dat voorjaar ook daadwerkelijk coke uit de zee is gehaald, is niet duidelijk.

Peilzender

Afgelopen oktober gebeurt dat wel. Naast de Urker zijn een Zwollenaar en een man uit Kampen op 20 oktober de mede-opvarenden van een speedboot. Die vaart uit in Breskens. Wat de drie niet weten, is dat onder het snelle vaartuig door de politie een peilzender is geplakt. Rechercheurs kunnen op een beeldscherm precies zien waar het drietal op zee is. Bij terugkomst in de haven van Breskens worden ze aangehouden. Aan boord wordt bijna 600 kilo cocaïne gevonden. Op de pakketten zit een sticker met de opvallende tekst Covid19.

Ik dacht dat we gingen zeevissen Kamper drugssmokkelverdachte

Aangespoeld

Twee weken ervoor is al 300 kilo cocaïne met dezelfde opdruk aangespoeld op de stranden van Zeeland. Volgens de politie hoort die partij bij dezelfde verdachten, uitgezonderd de man uit Zwolle. Die wordt 'alleen' gekoppeld aan de lading die werd gevonden in de speedboot. Hij heeft tot nu toe geen verklaring afgegeven bij de recherche, zegt zijn raadsman Cem Polat.

De Urker en de Kampenaar zijn bevriend en zagen elkaar ieder weekend, aldus de opsporingsdiensten. Dat is één van de redenen waarom de 300 kilo die eerder werd gevonden wel aan hen wordt gelinkt, dus in totaal een kleine 1000 kilo.

Beide werken in het dagelijks leven in de vloerenbranche. De Kampenaar is al jaren stoffeerder en gespecialiseerd in het leggen van tapijt. De Urker legt ook vloeren. Daarnaast zit hij in de afbouw van keukens. Tot een aantal jaren terug had hij een vishandel in het Gelderse Zutphen.

Testvaart

Volgens advocaat Wim Vahl van de Kampenaar wist zijn cliënt helemaal niets van de cokesmokkel af. "Zijn Urker vriend had een tweedehands speedboot gekocht. Er was aan de motoren gesleuteld en ze gingen op pad voor een testvaart. Midden op zee werd mijn cliënt ineens geconfronteerd met de partij coke die uit zee werd gevist, dertien tassen vol. Op dat moment stond de Kampenaar in de stuurhut, de andere twee haalden de lading binnen."

Bij de smokkel gebruikten de verdachten deze speedboot (Foto: Politie)

Zeevissen

De man uit Kampen heeft een ondergeschikte rol, zegt zijn raadsman. "Hij had niet eens zo'n telefoon met dat programma Encrochat. Hij wist niet beter dan dat ze een proefvaart gingen maken, om daarna mogelijk nog te gaan zeevissen." De advocaat van de Hanzestedeling wil graag alle chats lezen, die over de cokesmokkel zijn gestuurd via het communicatieprogramma Encrochat. "Want mogelijk zitten daar ook berichten tussen, die het verhaal van mijn cliënt ondersteunen."

Er is iemand heel boos geweest, omdat er bijna 1000 kilo cocaïne is onderschept, met een waarde van vele miljoenen Advocaat van verdachte

Wie de grote vis achter de lading coke is, durft strafpleiter Vahl niet te zeggen. "We hebben nog maar minimale informatie binnen vanuit het OM. Wat ik wel weet is dat er iemand heel boos is geweest, omdat er bijna 1000 kilo cocaïne is onderschept, met een waarde van vele miljoenen." De drie verdachten zitten nog vast.