GGD Twente opent priklocatie voor senioren in Almelo: "Per dag 400 mensen vaccineren tegen corona"

Het inenten van ouderen van 85 jaar en ouder is vanochtend begonnen in Almelo. Op de nieuwe locatie, in sporthal Schelfhorst, worden sinds tien uur de eerste prikken gezet. GGD Twente hoopt hier dagelijks zo’n vierhonderd mensen te kunnen vaccineren.

Midden in de sporthal worden de prikken uitgedeeld in verschillende cabines. Na de vaccinatie kunnen de ouderen op een zogenoemde 'uitzitplek' even rusten en wordt gekeken of ze de inenting goed hebben doorstaan. De opzet in de sporthal is ruim. Er is rekening gehouden met rollators en rolstoelen en eventuele begeleiders van de senioren.

Zeven dagen per week prikken

Het is de bedoeling van GGD Twente om in de sporthal zeven dagen per week tussen tien en zes uur mensen te vaccineren. Na deze groep komen de ouderen van 80 tot 85 aan de beurt. De sporthal is de tweede vaccinatielocatie in Twente, en dient als hoofdlocatie voor het inenten van senioren. Zorgmedewerkers krijgen hun prik op het terrein van de Universiteit Twente.