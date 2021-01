Ouderenakkoord Hardenberg moet mensen voorbereiden op ouder worden

Wethouder Alwin te Rietstap is blij met het resultaat. "Het is mooi om te zien dat er nu al zo veel partners zijn die willen samenwerken aan dit belangrijke onderwerp. Maar natuurlijk is het niet iets van de gemeente of van organisaties. Het is iets van iedereen in onze gemeente. Er gebeuren al veel mooie dingen, en die moeten we meer laten zien", aldus de wethouder.

'Samen mee aan de slag'

"Zo word ik bijvoorbeeld erg enthousiast van initiatieven zoals maaltijden voor ouderen in een dorpshuis of ouderen die samen koken met schoolkinderen. Daarnaast moeten we ook de ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten. Als vanuit de oudere inwoners blijkt dat er dingen ontbreken, of dat we kansen onbenut laten, dan kunnen we daar met deze partners samen mee aan de slag”, vindt Te Rietstap.

Huisartsenorganisatie Medrie is een van de deelnemers aan het ouderenakkoord. “Als huisartsen hebben we een belangrijke signaalfunctie”, vertelt Margreet Verloop. “En kunnen we ouderen wijzen op mogelijkheden die er zijn voor zorg en hulp, maar ook voor bijvoorbeeld sociale contacten en bewegen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om aan te sluiten bij het Ouderenakkoord."

'Verbinden wat er al is'

Die verbinding vindt Marita Spauwen van GGD IJsselland ook erg belangrijk. “Er zijn al veel initiatieven, we moeten vooral verbinden wat er al is, elkaar kennen. Daarbij moeten we ook kijken welke ouderen we kunnen betrekken bij acties uit het ouderenakkoord."