Een wekelijks momentje troost met “TV TrOost”

Het idee kwam van theatermaakster Magda Nij Bijvank en ze werkte het samen met programmamaakster Inga Tjapkes uit. Magda: “Omdat ik denk dat we wel wat troost kunnen gebruiken in deze bizarre tijd. Want het is een lange adem, langer dan we hadden kunnen bevroeden. Voor iedereen is het natuurlijk anders, we zitten niet allemaal in het zelfde schuitje, maar wel in dezelfde storm.” De theatervoorstelling “Held voor 1 dag” van Magda Nij Bijvank moest voor de tweede keer verplaatst worden en “De dienst voor ongelovigen” geannuleerd. “Met TV TrOost kan ik tenminste wat terugdoen voor de TOZO (tijdelijke tegemoetkoming voor zelfstandigen) die ik ontvang. Omdat geven nóg fijner is dan ontvangen.”

RTV Oost kwam tijdens de eerste golf van de coronacrisis al met een aangepaste tv-programmering. Zoals zo vaak wegen de laatste loodjes het zwaarst en past TV TrOost hier nu zo goed bij. In de eerste aflevering op 13 februari zal Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, het spits afbijten met een inspirerende boodschap.

TV TrOost is een samenwerking tussen RTV Oost, theatermaakster Magda Nij Bijvank en Theater Concordia in Enschede samen met de gemeente Enschede. Vanaf 13 februari elke zaterdag om 17.15 uur op TV Oost (herhaling elk uur) en op de website van Theater Concordia.