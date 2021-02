Staking metaalsector: "De mensen zijn het spuugzat om zo behandeld te worden"

Het had een menigte van zevenhonderd tot achthonderd stakers moeten zijn op het terrein bij de IJsselhallen in Zwolle, maar door corona loopt de staking in de metaal vandaag heel anders. Geen toespraken, geen kraampjes met koffie, maar het is registreren als staker en dan thuis op de bank verder staken.

De staking verloopt volgens Ingrid Langenberg van FNV Metaal volkomen coronaproof. "Er zijn hekken, linten. We dragen veilige jasjes, latex handschoenen en mondkapjes. De mensen komen met de auto aanrijden, registeren zich vanuit de auto bij de soort kassahokjes die we neer hebben gezet en gaan vervolgens gelijk weer naar huis."

'Hartstikke vast'

Volgens de FNV-bestuurder zitten de onderhandelingen 'hartstikke vast.' "Sinds begin september proberen we tot een eerlijke, moderne en toekomstgerichte cao te komen. Zeven lange onderhandelingsdagen hebben we gehad, maar het heeft niet mogen baten. Het zit muurvast en dan rest ons maar één ding en dat is staken."

Iedere minuut die we extra werken, moet extra betaald worden Jan, staker

Volgens staker Jan, die bij Scania werkt, is het overwerk het grote probleem. "Iedere minuut die we extra werken moet extra betaald worden. De werkgever wil dat wij tot 45 uur per week ingezet kunnen worden, zonder toeslagen. En dat willen wij niet. De meeste mensen op de werkvloer in de fabriek denken er wel zo over."

'160.00 mensen in de metaal'

Een staker is duidelijk in zijn argumentatie om mee te doen. "Ik ben normaal geen staker, maar wil nu wel signaal afgeven. Loonsverhoging, pensioen, langer werken zonder vergoeding. Dat kan niet. het gaat goed met de bedrijven, waarom niet met ons."

Bestuurder Langenberg hoopt dat ze eruit komen. "Dat de werkgevers zich gaan realiseren dat we in coronatijd zitten en dat we snel kunnen kijken hoe we voor die 160.000 mensen in de metaal een mooie cao af kunnen sluiten. De mensen zijn het spuugzat om zo behandeld te worden."