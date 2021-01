Twents festival opent kaartverkoop voor 'XXL-editie' in september: "Geen wilde gok"

Of we in september weer kunnen 'festivallen' is nog uiterst onzeker (Foto: Getty Images)

Tijdens de lockdown een festivalkaartje kopen: het gebeurde gisteravond massaal. Het festival ApresSki Met Mie belooft voor 4 september 'een grootser festival dan ooit' op Het Hulsbeek in Oldenzaal. Volgens de organisator is het geen wilde gok. "Als het niet door kan gaan, krijgen mensen hun geld terug."

De kaartverkoop voor het Twentse festival ging gisteravond van start en was zo in trek, dat de site er meermaals uitlag. "Het geeft aan hoezeer het leeft onder de jeugd en welke enorme behoefte er is", zegt organisator Tom Leuveld.

Geen wilde gok

Eerder deze week kondigde het festival ApresSki met Mie de 'XXL- editie' aan, die op 4 september moet plaatsvinden op het Oldenzaalse recreatieterrein. Of we dan weer allemaal naar een festival mogen is nog uiterst onzeker. "Met de huidige vaccinatiestrategie denken we dat we dit najaar op safe zitten", zegt Leuveld.

De festivalorganisator noemt 4 september dan ook allesbehalve 'een wilde gok'. "We kunnen blijven wachten totdat de hele evenementenmarkt de nek is omgedraaid, of we gaan mensen weer perspectief bieden", aldus Leuveld, die al vijftien jaar evenementen in de regio Twente organiseert.

Geld terug

Mocht het festival in september toch nog niet door kunnen gaan, dan verzekert Leuveld dat mensen al hun geld terug krijgen. "Dus ook de servicekosten."