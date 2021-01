FC Twente wil afrekenen met thuiscomplex, Go Ahead jaagt op clubrecord

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – FC Groningen

De laatste ontmoeting in Almelo (oktober 2018) eindigde in een ruime 4-1 overwinning voor Heracles. Adrián Dalmau (2x) en Brandley Kuwas (2x) bogen een vroege achterstand om.

De enige thuisnederlaag die Heracles in de afgelopen vijf jaar tegen de Groningers leed dateert van januari 2017, 1-4 werd het toen. Geen enkele Heracles-speler die toen in actie kwam staat nog in Almelo onder contract.

Veel gedoe was er bij Heracles – FC Groningen in maart 1976. In het doel was Tonnie Jansen de vervanger van de zieke Bert Blaauw. Maar acht minuten voor rust viel Jansen uit met een hoofdwond. Veel vertrouwen in derde keeper Bert Beverdam was er niet want veldspeler Warry Grobben maakte de eerste helft in het doel vol.

Bert Blauw, die wel op de tribune zat, werd alsnog opgeroepen, maar zijn koorts bleek te hevig. Bovendien stond Blauw niet op het wedstrijdformulier. Derde doelman Beverdam verscheen na rust alsnog in het doel en Heracles bouwde de 1-0 voorsprong uit naar een 2-0 overwinning. De maker van die tweede goal, Hans Polko, kreeg nog de rode kaart wegens natrappen.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

FC Utrecht – PEC Zwolle

Winnen in Utrecht is een zeldzaamheid voor PEC Zwolle. Dat lukte sinds de eerste ontmoeting in 1978 maar drie keer.

De eerste keer was in 1983, 2-3; Rini van Roon en Henry Pelleboer (2x) tekenden voor de Zwolse doelpunten. Daarna duurde het tot 2014 voor een volgende Zwolse zege. Invallers Fred Benson en Denis Mahmudov bezorgden PEC toen een 1-2 overwinning. De laatste zege in de Galgenwaard was in februari 2015: 0-2 door goals van Thomas Lam en Stef Nijland.

Na die derde zege volgden louter nederlagen voor de Zwollenaren. Bij de laatste ontmoeting (augustus 2019) zette Gustavo Hamer PEC nog wel op voorsprong, maar Utrecht won uiteindelijk met 3-1.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

In 2015 won PEC voor het laatst in Utrecht (Foto: ANP)

FC Twente – Heerenveen

FC Twente verbeterde in de laatste thuiswedstrijd tegen VVV een triest clubrecord, de 0-1 was alweer de vijfde thuisnederlaag op rij. Voeg daarbij het gelijke spel tegen PSV (1-1) en je moet terug naar 31 oktober voor de laatste overwinning in eigen huis, 5-1 tegen PEC Zwolle.

Waar Heerenveen na een lange periode zonder zeges vertrouwen tankte door Feyenoord in het midweekse programma met 3-0 te verslaan, bleef Twente bij Sparta voor de tweede keer op rij zonder doelpunten 0-0.

De recente resultaten tegen Heerenveen bieden Twente weinig hoop. De laatste twee keer wonnen de Friezen in Enschede. Vorig jaar februari met 2-3 en in november 2017 met 0-4.

Hoe anders was dat ruim twaalf jaar geleden. Bij rust leidde FC Twente al met 4-0 en het werd uiteindelijk 6-0. Blaise N’Kufo (3x), Kenneth Perez (2x) en Marko Arnautovic zorgden voor de Twentse goals.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Go Ahead Eagles – Volendam

Waar eindigt de opmars van Go Ahead? De laatste vijf duels werden allemaal gewonnen met de vijfde plaats als gevolg. Een van de ploegen die werd ingehaald was de tegenstander van zondag: FC Volendam.

Worden ook de Volendammers verslagen dan wordt een clubrecord verbeterd. Nog nooit won Go Ahead zes wedstrijden achter elkaar in de Eerste Divisie.

De statistieken zijn in het voordeel van de Deventer ploeg. Dertien jaar geleden won Volendam voor het laatst in De Adelaarshorst, de laatste twee ontmoetingen won Go Ahead allebei met 3-0.

Aftrap: zondag 12.15 uur

