Henk Jan Meijer tot zeker 1 maart waarnemend burgemeester Enschede

Het streven is dat Onno van Veldhuizen op 1 maart terugkeert als burgemeester van Enschede. Van Veldhuizen zit al maanden ziek thuis, nadat hij in oktober getroffen werd door het coronavirus. Henk Jan Meijer blijft tot zeker 1 maart aan als waarnemend burgemeester van de grootste stad van Overijssel.

De 'terugkeer' van Van Veldhuizen op 1 maart is zeker niet in beton gegoten, benadrukt zijn woordvoerder Ton Kamp. Het is volgens hem afhankelijk van het verloop van het herstel van de burgemeester. "Het kan ook 1 april of 1 mei worden."

Naar ziekenhuis

Van Veldhuizen kreeg eind oktober corona. Zijn toestand ging snel achteruit, waarna hij in het ziekenhuis werd opgenomen. In november schreef de burgemeester in een open brief hoe hij het coronavirus ervoer. "Vijf dagen 40 graden koorts. Ik voel hoe ik aan mijzelf ontglip, los moet laten, af moet haken en dat nog steeds absoluut niet wil."

Zwollenaar Henk Jan Meijer is sinds 19 november waarnemend burgemeester van Enschede.