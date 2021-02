Myla (9) eerste kinderburgemeester van Dalfsen

"Ik heb er heel veel zin in", reageert Myla enthousiast. "Ik wil het afvalprobleem aanpakken en ik wil dat iedereen zich in de gemeente vrolijk voelt. Ik ga bijvoorbeeld dingen organiseren waar iedereen aan mee kan doen."

Vrolijkheid, gelijkheid en eenzaamheid

Twee jaar geleden besloot de gemeenteraad dat er een kinderburgemeester moest komen. Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen, is verheugd met de komst van Myla als kinderburgemeester. "Ik vind het ontzettend leuk, maar ook heel belangrijk. Juist in deze coronatijd is het belangrijk dat we ook van kinderen horen hoe zij dat beleven."

Tekst gaat verder onder de video.

Om een kinderburgemeester te vinden werd er een oproep geplaatst voor een kinderburgemeester. Vier kinderen uit de gemeente gaven aan die rol wel te willen vervullen. "De timing was niet helemaal lekker, doordat de scholen dicht gingen toen we de oproep hadden geplaatst. Maar gelukkig hadden een aantal kinderen zich aangemeld. We hebben voor Myla gekozen omdat ze zich wil inzetten voor vrolijkheid, gelijkheid en tegen eenzaamheid."

'Later wil ik burgemeester worden'

Myla ging direct al in gesprek met burgemeester Van Lente. "We bespraken hoe we dingen gaan aanpakken, maar ook hoe het vandaag zou gaan met alle interviews die ik moest geven", zegt Myla.

"Het is aan Myla hoe ze alles gaan invullen", vervolgt Van Lente. "Het is een hele vrije rol, dus we gaan samen uitdokteren hoe we alles kunnen regelen."

Of Myla later de rol van Van Lente als 'echte' burgemeester wil overnemen? "Ja! Dat lijkt mij heel leuk", sluit ze lachend af.