Criminele organisatie achter crystal methlab Vroomshoop opgepakt

De inval in Vroomshoop waarbij een crystal methlab werd gevonden in een sportschool (Foto: News United - Kevin Gerrits)

De negen werden op verschillende plekken in het land aangehouden. Ze zouden niet alleen achter het lab in Vroomshoop zitten, maar ook in het Gelderse Baak, het Zeeuwse Westdorpe en Poppel in België. De recherche heeft ook drie vuurwapens, zakken hennep, geldtelmachines, zo’n 70.000 euro in contanten, dure horloges, administratie en negen voertuigen in beslag genomen.

De recherche kwam de internationaal opererende organisatie op het spoor in een ander politieonderzoek naar een Amsterdamse wapenhandelaar. Die bleek verschillende ontmoetingen te hebben waarin drugshandel de hoofdrol had.

Zuid- Amerikaanse kopstukken

Twee verdachten lijken de organisatie te leiden. De één - een Chileen van 60 jaar - regelt en faciliteert. De ander - een 40- jarige Mexicaan - houdt zich bezig met de zwaar verslavende crystal meth die ze laten maken. Daarnaast zijn er financiers, leveranciers van grondstoffen en andere personen met specialistische kennis in beeld gekomen.

Koks

Omdat er bij de productie van crystal meth 'gekookt' moet worden, worden de laboranten 'koks' genoemd. Deze laboranten zijn gerekruteerd en ingevlogen uit Midden- en Zuid-Amerika. Ook in Vroomshoop waren volgens de opsporingsdiensten twee Mexicanen bezig. Het lab daar was gevestigd in een sportschool en vernuftig weggewerkt achter een kast, zoals RTV Oost onlangs onthulde. De verdachten die het lab zouden hebben gerund, moeten binnenkort voor het eerst voor de rechter verschijnen.