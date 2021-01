Negen jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij Dedemsvaart

Justitie heeft in hoger beroep negen jaar cel geëist tegen een 49-jarige man uit Dedemsvaart. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een 34-jarige plaatsgenoot. Dat gebeurde in augustus 2018 na een heftige ruzie. De rechtbank in Zwolle legde de verdachte geen straf op, omdat die gehandeld zou hebben uit noodweer. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

De neergestoken man is met een mes in zijn borst gestoken door de verdachte, die heeft dat ook bekend. Het slachtoffer kwam met veel kabaal verhaal halen bij het huis van de verdachte en zijn vrouw. Uiteindelijk kwam hij ook binnen en liet hij zich slecht wegsturen. Daarnaast riep hij lelijke en pijnlijke dingen.

De openbaar aanklager snapt dat door het handelen van het slachtoffer de verdachte boos en gekwetst was. Maar dat is volgens hem nog geen reden om iemand dood te steken. “Het is geen boosheid die het gevolg is geweest van een aanval of dreigende aanval van het slachtoffer. Ook is het niet te begrijpen of acceptabel dat de verdachte in dit geval voor dodelijk geweld koos.”