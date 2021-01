Na 74 jaar stopt bakkerij Koehorst in Borne: "Het besef is er nog niet"

Samen met zijn vrouw Cindy nam hij de bakkerij in 1998 over van zijn ouders: "Van een kleine bakkerij is het uitgeroeid tot een behoorlijk bedrijf, maar we willen het wat rustiger aan doen."

En dat Koehorst een begrip is wordt dit weekend wel duidelijk wanneer de zaak voor het laatst open is. Klanten komen niet alleen voor brood, maar ook om afscheid te nemen en cadeau's te brengen: "Het is hier altijd zo leuk en knus. Jan en Cindy maken de winkel echt supergezellig. Jammer dat ze stoppen."

Ik ben geboren in de bakkerij dus ik ben bakker in hart en nieren Jan Koehorst

De bakkerij is overgenomen door een keten, Jan Koehorst blijft wel als bakker: "Ik ben hier in de bakkerij geboren en ik ben bakker in hart en nieren. Ik ga zeker door, alleen een tandje minder." Zijn vrouw Cindy weet nog niet wat ze gaat doen: "Maar er komt vanzelf iets leuks voorbij, ik zit vol ideeën."

De deur gaat op slot, de klanten zijn uitgezwaaid en Jan lacht nog een keer: "Het besef is er nog niet, dat komt van de week wel."