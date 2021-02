Centrum Seksueel Geweld in Twente bezorgd: meer geweld achter de voordeur

Er is in Twente meer seksueel geweld binnenhuis dan voor corona. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek, dat zich zorgen maakt over het geweld achter de voordeur. Tegelijkertijd kreeg het meldpunt vorig jaar juist minder meldingen binnen. "De drempel om hulp te vragen was altijd al hoog en is in coronatijd nu nog hoger."

Door corona en de lockdown zitten veel mensen dagenlang thuis. "Achter de voordeur is er meer seksueel geweld dan voor corona", zegt Margot Vlutters van het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek. "Mensen zitten binnen op elkaars lip. Veel mensen ervaren best veel spanning thuis, dus de gelegenheid doet zich nu meer voor."

Seksueel geweld is volgens Vlutters een breed begrip. "Daarbij moet je denken aan verkrachting, aanranding, seksuele intimidatie, maar ook online seksueel geweld."

Daling van aantal meldingen

Nieuwe cijfers over 2020 laten in Twente juist een daling van het aantal meldingen van seksueel geweld zien. Maar volgens Vlutters moet daar een belangrijke kanttekening bij worden geplaatst. "Het is nu veel lastiger om een melding te doen. Veel mensen zitten de hele dag op elkaars lip. Als de verdachte dan in jouw huis zit, kun je nu niet zo maar even het huis uit gaan of bellen met iemand."

Vlutters wijst erop dat er alternatieven zijn om seksueel geweld te melden. "We adviseren mensen om via een chat contact met ons te zoeken. En er is een codewoord bij de apotheek: masker 19. De apotheker en assistentes zijn erop getraind om in actie te komen, als iemand dat woord noemt. Ga vooral het gesprek aan."

Online seksueel geweld

Ook is er vaker sprake van online seksueel geweld onder jongeren. "Het NFI heeft onlangs een onderzoek gerapporteerd", zegt Vlutters. "Zij geven aan dat er een stijging is van het aantal jongeren dat eerst online contact zoekt, elkaar in het echt ontmoet en er dan seksueel geweld plaatsvindt."

Het Centrum Seksueel Geweld doet ook een oproep om de ogen te openen. "Als straks de scholen weer open zijn, wees dan alert op mogelijke signalen uit je omgeving. En mijn advies aan iemand die slachtoffer is van seksueel geweld: zoek iemand op die je vertrouwt."

