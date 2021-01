Gemeente Ommen maakt concrete afspraken over drukte in de natuurgebieden

Ommen maakt afspraken over drukte in natuurgebieden (Foto: RTV Oost)

Uitbreiding van parkeercapaciteit, meer toezicht door Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, de politie en de gemeente. Dat zijn maatregelen die de gemeente Ommen aankondigt om drukte in natuurgebieden in de regio in goede banen te leiden.

Wandelen is voor veel mensen een uitlaatklep in een tijd waarin weinig meer mag en kan. Dat leidt bij mooi weer tot drukte in natuurgebieden zoals de Lemelerberg. Om dit in goede banen te leiden en vooral ook veilig te houden, heeft de gemeente Ommen samen met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de politie afspraken gemaakt.

Goede afspraken

"Wandelen wint aan populariteit en met dit weekend waarin mooi weer voorspeld is, is het belangrijk hier goede afspraken over te maken voor de veiligheid van inwoners en bezoekers", zegt burgemeester Hans Vroomen. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van parkeercapaciteit op verschillende plaatsen, zodat grote groepen bezoekers niet op één plek samen komen.

Daarnaast wordt het toezicht door Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, de politie en de gemeente geïntensiveerd en staat materiaal klaar om het parkeren in goede banen te leiden.

Verantwoordelijkheid bezoekers

Ook op inwoners en bezoekers doet de gemeente een beroep. "Als u dichtbij woont, kom dan met de fiets. Het openbaar vervoer is ook een goede mogelijkheid. Tot slot doen we een oproep om hele drukke plaatsen te vermijden", aldus burgemeester Vroomen.

Als mensen op plekken komen waar het vol is, adviseert de burgemeester op zoek te gaan naar een andere parkeerplaats. "We hebben voldoende ruimte. Gezamenlijk dragen we er aan bij dat we met elkaar veilig op pad kunnen."