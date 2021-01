Bram van Polen gaat in Utrecht op voor 400ste duel in PEC-shirt

Aan het eind van het seizoen loopt het contract van Van Polen af en volgens de aanvoerder wordt er binnen afzienbare tijd bekeken of de partijen met elkaar door willen. "Aan het begin van het seizoen zijn er duidelijke afspraken gemaakt. We zien het wel. We gaan rond maart om tafel en als PEC Zwolle en ik nog gelukkig zijn, en ik nog van waarde kan zijn voor de ploeg, dan wil ik met alle liefde nog een jaartje door."

Van Polen in actie tijdens zijn debuutseizoen bij PEC Zwolle (2008) (Foto: Orange Pictures)

Flesje wijn op de zege

Tegen FC Utrecht zal Van Polen zijn 400ste wedstrijd in het shirt van PEC spelen. Of dat nog gevierd wordt? "Ik weet niet of er nog festiviteiten zijn. Ik trek hopelijk een flesje wijn open op een overwinning. Dat is mijn festiviteit."

Drietal afwezig

Eerder dit seizoen werd FC Utrecht op een 1-1 gelijkspel gehouden in het MAC3Park Stadion. Trainer John Stegeman kan zaterdagavond in de Domstad nog niet beschikken over de geblesseerden Mustafa Saymak, Slobodan Tedic en Mike van Duinen.

Benson Manuel

Daarnaast is het meespelen van Kenneth Paal en Jesper Drost nog onzeker. Benson Manuel is daarentegen wel van de partij en die kan - evenals de inmiddels gedebuteerde Thomas Buitink - direct zijn eerste minuten maken voor PEC. De gehuurde vleugelaanvaller van Royal Antwerp FC begint tegen de Utrechters op de bank.

Radio Oost

De wedstrijd tussen FC Utrecht en PEC Zwolle begint zaterdagavond om 18.45 uur en is live te beluisteren in De Oosttribune op Radio Oost en te volgen via onze online kanalen.