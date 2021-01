Enorme eenzaamheid onder oudere migranten: 'Groep die soms vergeten wordt'

Hilal Dogan is 69 jaar en van Turkse komaf. Ze noemt zichzelf een 'humanist'. Voordat het coronavirus z'n intrede deed ging ze naar twee ontmoetingsgroepen, zat ze bij een dansgroep, volgde ze Nederlandse les en zat ze in een koor. Al die activiteiten moet ze al bijna een jaar missen. "Het is heel moeilijk", zegt Hilal, die ook nog mantelzorger voor haar dochter is.

Bakjes baklava

Om deze groep mensen een hart onder de riem te steken en hen te laten weten dat ze ertoe doen, bedacht sociaal werker Meryam Sumer een actie. Ze bracht deze week bakjes baklava rond, een zoete lekkernij. "Oudere migranten ervaren in hun cultuur iets zoetigs als iets positiefs."

Wij gingen mee met Meryam terwijl ze de baklava uitdeelde:

Sumer is coördinator van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Ze ontfermt zich samen met twee andere collega's over de zogeheten AVEM-ontmoetingsgroepen van Wijkracht. Dat zijn ontmoetingsgroepen voor ouderen die Turks, Suryoyo of Arabisch spreken.

'Altijd thuis'

Volgens haar is de sociale situatie van deze mensen in sommige gevallen schrijnend. "Een alleenstaande vrouw vertelde deze week dat ze normaliter elke avond iemand over de vloer heeft. En nu is er niemand die komt, niemand die aanklopt. Niemand durft het en ze durft het zelf ook niet."

We moeten deze groep onder de aandacht brengen Sociaal werker Meryam Sumer

Door bakjes baklava uit te delen en even binnen te komen, krijgen deze ouderen weer de gelegenheid om hun verhaal te doen. Zo ook Meryem Demirkaya (77) van Soryoye afkomst. Voor corona ging ze vaak wandelen en koffie drinken met haar buurvrouw, nu zit ze voornamelijk thuis. "Televisie kijken", zegt ze.

Meryem is analfabeet. Als ze een brief of kaartje krijgt, kan ze niet lezen wat er op staat. "Ik heb nooit op school gezeten. Niet in Turkije, en hier ook niet."

'Er was niemand'

Ook Wilson Issa kan rekenen op een bakje baklava. De 82-jarige man komt van oorsprong uit Iraans Azerbeidzjan. Op zijn muur hangen tientallen gedachtes uitgeschreven op papier. Waaronder deze:

Ik wilde praten. De muren misverstand van laten verdwijnen. Mijn eenzaamheid uitleggen. Maar er was niemand.

De muren bij Wilson hangen vol brieven en teksten (Foto: RTV Oost)

Toch probeert Wilson positief te blijven. "Geduld hebben is belangrijk. Elk mens heeft beproevingen. Dat moeten we accepteren."

Grote groep

Volgens sociaal werker Sumer bestaat de groep oudere migranten in Hengelo uit ongeveer 230 mensen. Met vier medewerkers van Wijkracht en twaalf vrijwilligers zijn ze deze week alle adressen langsgegaan.

"We merken dat mensen in sommige gevallen sociaal geïsoleerd raken, mensen durven niet heel snel om hulp te vragen en dan wordt over het algemeen de hulpvraag toch een stukje ernstiger", zegt Charlotte van de Wetering, manager bij Wijkracht.

Daarom wil Sumer vaker het gesprek aangaan. "Een-op-een. Die behoefte is er, dat is wat wij kunnen doen. Dit is een groep die soms vergeten wordt. En we moeten deze mensen onder de aandacht brengen. Zij doen er ook toe."