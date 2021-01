Heracles Almelo contracteert middenvelder Melih Ibrahimoglu voor 3,5 jaar

De 20-jarige Ibrahimoglu komt over van SK Rapid Wien, waar hij in totaal tien wedstrijden speelde in de hoofdmacht van de Oostenrijkers.

Goede toekomst

Ibrahimoglu kijkt uit naar zijn tijd bij Heracles Almelo. “Ik geloof in een goede toekomst hier. Samen met het team wil ik mooie dingen laten zien. Uit de gesprekken die ik met de club heb gehad spreekt veel vertrouwen. Dat wil ik terugbetalen", vertelt de middenvelder op de clubkanalen.

Gilisssen

“We zijn blij met de komst van Melih. Hij is een spelbepalende middenvelder die al langer op onze radar staat. In eerste instantie richtten we ons op een transfer komende zomer, maar we kregen de kans om Melih nu al hiernaartoe te halen. Die extra tijd is voor hem en voor ons mooi meegenomen", aldus technisch directeur Tim Gilissen.