Azzaoui leeft op bij Heracles: "Ik voel me iedere week beter"

Azzaoui koestert elke minuut op het veld, want een half jaar geleden zag de wereld er voor hem nog heel anders uit. "Mijn contract bij Wolfsburg liep af en er was wel wat interesse van andere clubs, maar het werd niet concreet", blikt Azzaoui terug op afgelopen zomer.

"De meeste clubs waren toch wat huiverig, omdat ik twee kruisbandblessures heb gehad en daardoor het laatste jaar niet heb kunnen voetballen. Maar Heracles durfde de gok wel te nemen. Ze zeiden: we kijken niet naar je verleden, maar naar de toekomst. En we denken dat je de kwaliteiten hebt om bij ons te voetballen. Dus daar was ik erg blij mee."

Steekpassje

En die kwaliteiten etaleerde Azzaoui al, bijvoorbeeld in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, dat morgen opnieuw de tegenstander is van Heracles. Met een handig steekpassje op matchwinner Adrian Szöke brak hij als invaller vorige maand de wedstrijd open: 0-1. De laatste weken is hij zelfs gepromoveerd tot basisspeler.

Azzaoui: "Ik voel me iedere week beter. Ik ben nog steeds niet helemaal honderd procent, maar het zit eraan te komen. Ik voel me goed, al is het fysiek wel zwaar om drie wedstrijden in een week te spelen."

Honderd procent penalty

Zeker als hij ook nog hard tegen zijn voet wordt geschopt, zoals PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen afgelopen dinsdag deed. "Na de wedstrijd was mijn voet opgezwollen en zat hij onder het bloed", aldus Azzaoui. "Voor mij was het een honderd procent penalty."

Niet boos

Even later dook de oud-speler van Willem II opnieuw op in het strafschopgebied, maar verzuimde hij de vrijstaande Burgzorg aan te spelen. "Ik zag hem niet", bekent Azzaoui. "Het ging allemaal heel snel. Na afloop zag ik in de samenvatting dat hij helemaal vrij stond en dat ik de bal naar hem had moeten spelen. Dat spijt me enorm. Maar gelukkig maakte Delano even later alsnog een goal, dus was hij niet heel erg boos op mij."

Pieken en dalen

Na rust zakte Heracles wel ver weg, zoals het de afgelopen weken ook goede wedstrijden afwisselde met mindere duels (Utrecht uit). "Het gaat soms met pieken en dalen, maar dat hoort erbij. Het doel is om wat constanter te presteren, maar we hebben laten zien op de goede weg te zijn."

Knoester terug

Tegen FC Groningen keert Mats Knoester terug in de wedstrijdselectie. De verdediger is hersteld van een spierblessure. Navajo Bakboord en Kasper Lunding zijn nog niet inzetbaar.

Het duel begint zaterdag al om 16.30 uur en is live te volgen op Radio Oost.