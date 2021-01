Na bijna 35 jaar houdt het op en zoekt Zwols Theater Gnaffel naar een nieuwe vorm

Vier ton per jaar kreeg het poppentheatergezelschap Gnaffel in Zwolle van het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Overijssel. Nu die subsidiekraan grotendeels dicht gaat, zit het avontuur erop. Na bijna 35 jaar komt er in 2022 een einde aan Stichting Theater Gnaffel in de huidige vorm. Een rechtstreeks gevolg van subsidies die vooral in de randstad blijven. Nu deze subsidies zijn gestopt onderzoekt Gnaffel hoe ze na 2022 wél doorkunnen.

"We zitten in donkere tijden", zegt Nicolette Klein Bleumink, zakelijk leider van Gnaffel. "Niet alleen door corona, maar ook door het systeem van subsidies. Dat is een systeem waarbij je per vier jaar een financiering toegekend krijgt van de overheden. Dat gaat in drie lagen: rijk, provincie en gemeente. Voor de komende vier jaar vallen we buiten de boot bij het rijk en de provincie."

Klein Bleumink doelt op subsidies van Fonds Podiumkunsten, die afgelopen zomer verdeeld werden. Van de in totaal 202 aanvragen in Nederland konden er 78 op goedkeuring rekenen. Van de elf subsidieaanvragen uit Oost-Nederland werd er geen enkele gehonoreerd. Het overgrote deel van de gelukkigen zit in het westen van het land.

Protest

Na protest van onder meer de provinciale politiek besloot het kabinet alsnog om de komende vier jaar twee miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het culturele leven in Overijssel, Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe en Friesland. Er kwam ook een extra landelijke jaarlijkse subsidiepot van 15 miljoen voor subsidieverzoeken die eerder waren afgewezen. Maar ook in deze rondes viel Gnaffel buiten de boot.

En hoewel er dus nog ondersteuning is van de gemeente Zwolle, is het voor Gnaffel niet meer voldoende om op dezelfde voet door te gaan. Klein Bleumink: "Normaal maken we ongeveer vijf nieuwe producties per jaar. Dat kan niet meer. We laten dit jaar en volgend jaar nog wel producties zien, maar die hebben we al eerder gemaakt. We spelen dus nog gewoon voorstellingen, daar halen we ook ons plezier uit, maar het nieuw maken ervan, dat lijkt er voorlopig niet meer in te zitten."

Einde Gnaffel in 2022

Als deze lijn doorgetrokken wordt, dan betekent dat het einde van Gnaffel. "Stichting Theater Gnaffel zal stoppen, al zal Elout Hol (artistiek leider, red.) altijd blijven maken. Maar de stichting, met al haar verplichtingen, zullen we dan moeten beëindigen. Dat zal in 2022 zijn."

Duidelijk is dat er bij het toekennen van subsidies veel te veel naar het westen is gekeken. Subsidies blijven vooral in de Randstad met directe gevolgen voor Gnaffel.