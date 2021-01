Eigenaar van vernielde snoepwinkel in Enschede week na rellen: "Slapeloze nachten"

Toen relschoppers zich zondagavond een weg baanden door het centrum van Enschede, richtten ze hun agressie op zo'n beetje alles wat ze tegenkwamen. Een van de winkels die het moest ontgelden, was snoepwinkel Jamin. De impact op het leven van eigenaar Mehmet Babayigit is groot.

"Het zijn zware dagen voor mij", zegt Babayigit een week na de bewuste avond. "Ik heb er echt slapeloze nachten van. De winkel is een grote puinhoop, overal ligt glas en grote scherven." De ondernemer is de afgelopen dagen nergens anders mee bezig geweest. "Er komt zoveel bij kijken", legt Babayigit uit. "Het zijn al zware tijden voor ondernemers, nu komt dit er ook nog bij. Dit heeft nog wel wat tijd nodig. Mijn hele planning is overhoop."

Zo zou Babayigit deze week de voorraad binnen krijgen voor Pasen, maar moest hij die noodgedwongen annuleren. De winkel kan voorlopig immers nog niet open. Schade die in een mum van tijd is aangericht, brengt zo wekenlange gevolgen met zich mee. Babayigit: "Het is nog niet afgelopen".

Steun

Ondanks dat het moeilijke dagen waren, voelde Babayigit ook de spreekwoordelijk arm om de schouder. "Ik heb heel veel steun gehad. Van alle kanten word ik gebeld, ik heb echt het gevoel dat mensen achter ons staan. Iedereen vind het belachelijk wat er is gebeurd. Maar het is allemaal nog vers, dus het is moeilijk om dat te plaatsen."

Daarnaast is er natuurlijk ook de financiële schade. Het kabinet kondigde aan dat er een nieuw fonds komt om bedrijven en ondernemers te helpen die schade hebben geleden tijdens de rellen van de afgelopen dagen. "Dat geeft geruststelling", aldus Babayigit. "Maar nog steeds is het afwachten welke conclusie de verzekeringsmaatschappij trekt."

'Hopelijk zware straffen'

Deze week is een aantal relschoppers aangehouden, maar onduidelijk is nog of daar ook de vernielers van snoepwinkel Jamin tussen zitten. Babayigit: "Ik hoop dat ze aangehouden worden en dat er juridisch alles aan gedaan wordt om ze zwaar te straffen. Het is een hele laffe daad wat er gebeurd is. Hopelijk zal het nooit meer gebeuren".