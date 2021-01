Buurtzorg-oprichter Jos de Blok mist visie bij vaccinatiestrategie en biedt minister hulp aan

Buurtzorg-oprichter Jos de Blok heeft zijn hulp aangeboden aan minister Hugo de Jonge bij het in goede banen leiden van de vaccinatiestrategie in Nederland. Omdat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. "Er mist visie en een praktische aanpak", schetst De Blok de huidige aanpak.

Een tweetje vanmorgen van De Blok werd binnen twee uur meer dan vijftig keer gedeeld. "Beste @hugodejonge: mocht u nog iemand kunnen gebruiken om de vaccinatiestrategie verder vorm te geven: ik ben beschikbaar!", schrijft de topman van het Almelose zorgbedrijf

Veel te veel top-down geregeld Jos de Blok

De Blok kijkt naar de vaccinatiestrategie zoals hij jaren geleden ook keek naar de manier waarop de thuiszorg was geregeld. Dat resulteerde uiteindelijk in Buurtzorg waarbij zelfsturende teams alles zelf regelen. Hou het simpel, dat motto wil De Blok ook toepassen op de vaccinatiestrategie in Nederland.

Griepprik

"Het is veel te veel top-down geregeld. "Het ministerie heeft allerlei zaken naar zich toe getrokken, zonder dat de kennis echt aanwezig is", stelt De Blok. Dat terwijl het vaccineren van kwetsbare mensen heel vaak gebeurt. Jaarlijks wordt dat bijvoorbeeld gedaan bij de griepprik, maar er worden ook hele campagnes opgetuigd om kinderen tegen allerlei ziektes te vaccineren. "Vaccineren is niks nieuws", legt De Blok uit. Ik heb het zelf jaren gedaan. De patronen waarlangs dat gebeurt zijn altijd gelijk."

Vaccineren is niks nieuws Jos de Blok

Maar de vaccinatiecampagne rond het coronavirus gaat langzaam. Sinds de eerste prik werd uitgedeeld aan verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri op 6 december vorig jaar, zijn pas 200.000 Nederlanders gevaccineerd. Het tempo ontbreekt in Nederland, waar andere landen wel doorpakken. Daarnaast wordt de campagne geplaagd door vertragingen in het aantal leveringen door vaccinproducenten als Pfizer en AstraZeneca.

Contact met GGD

"Van de zomer had er al een strategie klaar moeten zijn", oordeelt De Blok die ook kritisch is over de problemen die er nu zijn met de verspreiding van het vaccin. "Dat had in het najaar al geregeld moeten zijn. Er mist visie en een praktische aanpak."

De Blok heeft contact gehad met de GGD, zijn hulp aangeboden en vooral ook de hulp van de mensen die hij in dienst heeft. Vanuit de GGD kwam het antwoord dat zijn thuiszorgorganisatie misschien bij een volgende prikronde in beeld komt.

Mensen beschikbaar

Volgens De Blok had minister De Jonge veel meer gebruik moeten maken van de kennis en expertise die er al is in het veld. In plaats daarvan moesten bijvoorbeeld studenten worden opgeleid om te leren prikken. De Blok heeft duizenden mensen beschikbaar die kunnen helpen. "Dat doen ze ook bij het uitdelen van griepprikken. Die mensen lopen al door de buurten", legt De Blok uit. Het zijn mensen die kunnen prikken., bij de mensen thuis komen en er ook de tijd voor hebben. "In de middagen is het op dit moment redelijk rustig", aldus De Blok.

Je moet snel en flexibel kunnen organiseren Jos de Blok

Bij mensen thuis prikken heeft grote voordelen. "Mensen kunnen dan thuis blijven. Je krijgt geen druk verkeer naar drukke plekken waar mensen ook weer het risico lopen om besmet te raken." Bovendien hoeven ouders niet ver te reizen om een prik te halen. "Je moet goed bekijken wat je op welke plek kunt doen. Je moet snel en flexibel kunnen organiseren." Dat mist de zorgondernemer in de huidige vaccinatie-aanpak.

Logistiek

Maar kunnen thuiszorgmedewerkers wel op pad gestuurd worden met vaccins die onder zeer lage temperaturen bewaard moeten worden, zelfs tot -70 graden? "Als het snel doet wel. Het vaccin kan vijf dagen bewaard worden op een minder lage temperatuur dan -70 graden", aldus De Blok. Logistiek is binnen zijn organisatie ook geen probleem. "Wij verspreiden dagelijks heel veel dingen over duizenden plekken in Nederland." De verspreiding van het coronavaccin zou ook zonder problemen via dat netwerk kunnen.

Gaat de minister ook gehoor geven aan zijn oproep? Dat is natuurlijk de vraag. " In het verleden had De Blok regelmatig contact met het ministerie, maar de relatie is wat 'bekoeld' geraakt. "Hij is niet zo gecharmeerd van onze aanpak. Maar je weet maar nooit."