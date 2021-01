Verontwaardiging bij kandidaat-Kamerleden over onvolledig politiek platform van provincies

Podium Oost, een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland, is in het verkeerde keelgat geschoten bij enkele Overijsselse kandidaat-Kamerleden. Op het online platform, waarop kandidaten uit Oost-Nederland zich kunnen profileren, ontbreken nogal wat namen.

Deze week lanceerden de provincies Podium Oost , een platform waarop burgers in contact kunnen komen met kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland. Opvallend genoeg is de lijst op het platform verre van compleet, tot onvrede van de ontbrekende kandidaten. Ze voelen zich buitengesloten.

Op de pagina van de beide provincies staan bekende namen als Pieter Omtzigt en Rob Jetten bovenaan. Daaronder volgt nog een hele lijst kandidaten, maar niet iedereen staat erop.

JA21 en BBB

Johan Almekinders bijvoorbeeld, voormalig Statenlid van Forum voor democratie, doet een poging om voor JA21 in de Tweede Kamer te komen. Hij kreeg wel een uitnodiging, vulde die ook netjes in, maar ontbrak toch op de lijst. "Een foutje", volgens de provincie. Almekinders is gisteravond - nadat hij op Twitter zijn ongenoegen uitte - in allerijl toegevoegd, al staat er nu wel een foto waar hij naar eigen zeggen geen toestemming voor heeft gegeven.

Andere partijen, zoals de BoerenBurgerBeweging van Caroline van der Plas uit Deventer, ontvingen überhaupt nog geen uitnodiging om mee te doen. "Dat is vanwege praktische redenen", laat woordvoerder Hans Verbeek van de provincie weten. "We moeten ergens beginnen. We hebben ervoor gekozen om eerst alle partijen die in de peilingen op zetels staan mee te nemen en daarvan de vier hoogste kandidaten te benaderen."

Van der Plas is, op z'n zachtst gezegd, not amused. "Het is te zot voor woorden", aldus de Deventerse, die in 2019 haar partij oprichtte. "De provincie is een overheidsinstantie. Door slechts een deel van de kandidaten op de pagina te plaatsen, gaat de overheid op de stoel van de kiezer zitten."

'Allemaal welkom'

Op de pagina zijn uiteindelijk dus wel degelijk alle kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland welkom. Woordvoerder Verbeek: "Natuurlijk horen alle kandidaten op deze pagina. Het is goed om te zien dat iedereen er graag op wil en die kans krijgt ook iedereen. Het doel is om de politici uit Oost-Nederland op de kaart te zetten". Op de vraag of het niet beter was geweest om direct alle kandidaten te benaderen voor een plekje op de pagina is het antwoord van de provincie: "dat moeten we intern evalueren".