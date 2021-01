Merels, mussen, mezen en een houtduif bij vogeltelling in Nijverdal

Het is belangrijk om de vogels in de tuin te tellen, hoe meer mensen mee doen hoe beter het beeld. Zo werd duidelijk dat de merel terugliep bij de waarnemingen. Dat kwam door het usutuvirus.

De huismus staat al jaren bij de tellingen op een, en ondanks de recorddeelname aan de telling verwacht Dommerholte geen afwijkende uitkomst. "Het is zo'n beetje hetzelfde weer als vorig jaar, er is geen echte winter met koude en sneeuw, soms ziet iemand een bijzondere vogel, of denkt die te zien. Maar er zal niet veel afwijkends zijn dit jaar."

Verstening tuinen

Dommerholt telt niet alleen tuinvogels in het nationale telweekend, maar houdt regelmatig zijn tuin in de gaten. "Ik kan mensen aanraden dat te doen, dat is leuk, zo kijk je ook anders naar je tuin. Naar de inrichting ook. Tuinvogels hebben duidelijk last van de verstening in de tuinen. Al jaren geleden kwam de trend in bij de Nederlandse tuin om vooral voor gemak te kiezen en veel steen te gebruiken of bodembedekkers. Vogels en ook vlinders hebben juist behoefte aan groen, bloemen en plekken om te schuilen en te nestelen."