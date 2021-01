Superieure Pim Ronhaar grijpt met groot machtsvertoon wereldtitel veldrijden bij beloften

Veldrijder Pim Ronhaar heeft zaterdagmiddag voor een daverende verrassing gezorgd door de wereldtitel op te eisen bij de beloften. Op het WK veldrijden in het Belgische Oostende reed het 19-jarige talent uit Hellendoorn de concurrentie aan gort en kwam daardoor solo over de meet.

De jonge Ronhaar was op voorhand een outsider voor de wereldtitel in de categorie tot 23 jaar, maar de manier waarop hij het deelnemersveld in Oostende op een hoop reed was indrukwekkend. In de derde ronde nam hij afstand van zijn landgenoot Ryan Kamp, dé titelfavoriet, en van de Belgische concurrenten. In de ronden daarna liep Ronhaar uit en wist hij die voorsprong tot de finish in stand te houden. Ryan Kamp pakte het zilver en het brons werd in de wacht gesleept door de Belg Timo Kielich.

Europees kampioen junioren

In 2018 wist Ronhaar zich bij de junioren al eens te kronen tot Europees kampioen. Een maand geleden maakte het Hellendoornse talent indruk bij de elite door als achtste te eindigen in de zware wereldbekerwedstrijd van Dendermonde, die in de modder gewonnen werd door Wout van Aert.

Sophie de Boer

Later vandaag staat het wereldkampioenschap bij de vrouwen op de rol en daar zal de Enschedese Sophie de Boer aan de start verschijnen. Zondag is het de beurt aan de mannen.