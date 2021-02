'Vorig jaar geen enkel voertuig gestolen in Hellendoorn'

De politie in Hellendoorn was vorig jaar niet druk met voertuigdiefstallen (Foto: RTV Oost)

Hellendoorn is een witte vlek op de Overijsselse kaart als het gaat om het aantal voertuigen dat er vorig jaar is gestolen. Het zijn er nul. Dat blijkt uit cijfers die het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft vrijgegeven.

Het LIV analyseert jaarlijks cijfers van de RDW en de politie om erachter te komen hoeveel verschillende voertuigdiefstallen er geregistreerd worden. Dat waren er in 2020 zo'n vier procent minder dan een jaar eerder.

Hellendoorn

Een blik op de cijfers in Overijssel leert dat in Hellendoorn vorig jaar geen voertuigen werden gestolen. Dat waren er in 2019 nog twaalf. Toen werden er drie auto's, zeven brom- en snorfietsen en twee opleggers of caravans gestolen. Tenminste, van die diefstallen werd aangifte gedaan.

Hellendoorn bevindt zich in een select gezelschap van gemeenten. Ook in Rozendaal (Gelderland), Kapelle (Zeeland), Texel (Noord-Holland) en op de overige Waddeneilanden (Friesland) werden vorig jaar geen voertuigen gestolen.

Koploper in Overijssel

In Overijssel werden vorig jaar de meeste voertuigen gestolen in Enschede. Het waren er 311. Toch is dat altijd nog een daling ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal autodiefstallen steeg, maar er werden wel flink minder brom- en snorfietsen gestolen.

In provinciehoofdstad Zwolle steeg het aantal voertuigdiefstallen van 122 in 2019 naar 166 in 2020. Daar is de ontwikkeling net andersom in vergelijking met Enschede. Er werden minder auto's gestolen maar meer brom- en snorfietsen. Ook Hengelo en Deventer zagen een toename in het aantal voertuigdiefstallen. In Almelo was sprake van een lichte daling.

Cijfers op de kaart

Wil jij zien hoeveel voertuigen er vorig jaar in jouw gemeente werden gestolen, kijk dan op onderstaande kaart.