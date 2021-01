Burgzorg wederom goud waard voor Heracles met winnende treffer tegen FC Groningen

Heracles Almelo heeft de derde thuisoverwinning in successie geboekt. In het eigen Erve Asito wist de formatie van trainer Frank Wormuth - net als eerder dit seizoen - met 1-0 te winnen van FC Groningen. Evenals vorige week tegen Heerenveen was Delano Burgzorg het goudhaantje.

Net als in de doordeweekse krachtmeting tegen PEC Zwolle (2-2) kwam Heracles Almelo sterk uit de startblokken. De thuisploeg, die met een ongewijzigd elftal aan de aftrap verscheen, was al na drie minuten dicht bij de openingstreffer via Azzaoui, die met een soepele voetbeweging de lat raakte. Nog geen minuut later kreeg Vloet een opgelegde kans, maar van dichtbij wist hij de bal niet tussen de palen te koppen.

Blaswich houdt Larsen van scoren af

Ook Groningen deed van zich spreken in de beginfase. Na een goede actie van Gudmunsson schoot Leal over het doel van Blaswich. De Duitse doelman voorkwam na twintig minuten een tegendoelpunt door met zijn voet een inzet van Larsen onschadelijk te maken.

Burgzorg vierde duel op rij trefzeker

Halverwege de eerste helft waren het de gastheren die de score openden. Na een inschattingsfout in de Groningse verdediging dook Burgzorg ineens op voor het vijandelijke doel en ook vandaag faalde de aanvaller niet. Hij passeerde Padt in de korte hoek en wist daarmee voor de vierde wedstrijd op rij het net te vinden, 1-0.

Kansen Heracles

In het vervolg vergat Heracles de score op te voeren. Burgzorg kon - na een verkeerde terugspeelbal van Leal - zijn tweede van de middag maken, maar in plaats van zelf te schieten legde hij de bal breed waarna het gevaar geweken was. Ook De la Torre wist de marge niet te verdubbelen, van dichtbij schoot de Amerikaan een meter naast.

Open wedstrijd

Ook in de tweede helft ontvouwde zich een open wedstrijd en ging Groningen met meer druk naar voren spelen. Daardoor kreeg Heracles veel ruimte in de tegenaanval, maar daar werd te weinig van geprofiteerd. Uit een vrije trap was Schoofs dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal werd knap gepareerd door Padt. Aan de overkant konden de bezoekers gevaarlijk worden, maar een inzet van invaller Dallinga kon niet binnen getikt worden door Slor, die andere invaller.

Groningen dringt aan

Groningen-trainer Danny Buijs bracht verdediger Dammers als stormram en ging daardoor met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Dat wierp bijna zijn vruchten af, want Dammers verlengde een lange bal op Larsen, maar de spits schoot in kansrijke positie over. Uiteindelijk hield Heracles stand en daardoor pakt de Almelose ploeg wederom drie punten tegen de Noorderlingen: 1-0.

Heracles Almelo - FC Groningen 1-0

1-0 Burgzorg (24)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Da Cruz

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers (Fadiga/79), Pröpper, Rente, Quagliata; De la Torre, Schoofs, Azzaoui (Kutucu/86); Van der Water (Kiomourtzoglou/76), Vloet (Szöke/86), Burgzorg (Knoester/79).

FC Groningen: Padt; Te Wierik, Itakura, Van Hintum, Leal (El Hankouri/46); Lundqvist, Van Kaam (Slor/61), Gudmundsson (Dammers/83); Da Cruz (Dankerlui/83), Larsen, Suslov (Dallinga/70).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en de statistieken van de spelers van Heracles Almelo.