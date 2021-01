Oppermachtige Ronhaar geloofde in wereldtitel: "Kwam niet om tweede of derde te worden"

Voor de buitenwereld was het misschien een verrassing, maar Pim Ronhaar had een rotsvast geloof in eigen kunnen. De 19-jarige veldrijder uit Hellendoorn werd vanmiddag wereldkampioen bij de beloften. "Ik heb het goed aangepakt en ben rustig gebleven."

Ryan Kamp was op voorhand dé uitgesproken titelfavoriet en hij zou het WK-klusje in het Belgische Oostende wel even klaren. Daar stak Ronhaar echter een stokje voor. "We rijden in dezelfde ploeg en zijn ook nog eens landgenoten. En de afspraak is dat je niet achter land- of ploeggenoten aan gaat rijden", vertelt Ronhaar aan RTV Oost.

"Ryan heeft heel goed 'afstopwerk' verricht. Wat dat betreft is het WK een heel aparte wedstrijd, met redelijk wat tactiek en veel stress. Maar ik heb het denk ik goed aangepakt en ben rustig gebleven."

Elite

Een maand geleden maakte Ronhaar ook al indruk bij de elite, door als achtste te eindigen in de zware wereldbekerwedstrijd van Dendermonde. "Een wereldbeker kun je qua deelnemersveld een beetje vergelijken met een WK. Als je bij de elite achtste weet te worden, dan moet je denk ik wel geloof hebben in jezelf. Dan is het wel realistisch om te denken dat ik vandaag kon winnen. Ryan was de topfavoriet, maar ik kwam niet om tweede of derde te worden", vervolgt hij.

Keuze

Naast een begenadigd veldrijder, lonkt er ook op de mountainbike een succesvolle toekomst voor Ronhaar. "Uiteindelijk moet je een keer de keuze maken. Maar ik heb een goed team om mij heen. Zij steunen mij in wat ik doe en welke keuzes ik maak. Het komende jaar ga ik gewoon heel veel genieten van het fietsen. Daarna moet ik een keuze maken, maar dat zijn zorgen voor later."

Jumbo-Visma

Of hij net als wereldtoppers Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook ambities heeft op de weg? "Jumbo-Visma ziet mij als een potentieel goede wegrenner. Maar voorlopig vind ik crossen nog het leukste en dat blijf ik dan ook doen. De stap naar de weg kan ik altijd nog maken. Ik ga nu eerst genieten van deze trui", aldus een trotse Ronhaar.