PEC ziet FC Utrecht in extremis op gelijke hoogte komen dankzij Ter Avest

Ter Avest (l) zorgde ervoor dat PEC niet wist te stunten in Utrecht (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle leek lange tijd af te stevenen op een stunt bij FC Utrecht, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis voor de ploeg van trainer John Stegeman. Een treffer van Hidde ter Avest uit Wierden werd PEC in de 96e minuut fataal: 3-3.

Nog voordat er was afgetrapt, viel er al genoeg te beleven in de Domstad. Stegeman leek zijn doelman Zetterer te passeren voor reservekeeper Mous, maar er zat meer achter. De Duitse sluitpost staat voor een winterse transfer. De nieuwe werkgever van Zetterer is nog niet bekend, maar de overgang wordt vanavond bezegeld. Voor Stegeman de reden hem op de bank te zetten.

Knallende openingsfase

Lang hield zijn vervanger het doel niet schoon. Mous moest al na twee minuten vissen, toen Van der Streek vogelvrij binnen kon koppen. Een knallende openingsfase volgde en enkele ogenblikken later was het alweer gelijk. Misidjan dribbelde door de Utrechtse defensie en schoot via de binnenkant van de paal binnen. Amper vijf minuten op de klok en het stond al 1-1.

Strafschoppen

De thuisploeg had vervolgens het betere van het spel, maar het was PEC dat met een voorsprong aan de thee ging. Pherai werd in het zestienmetergebied onderuit gehaald door Janssen en Van der Laan wees naar de stip. Lam nam het karwei voor zijn rekening en verzilverde het buitenkansje: 1-2.

Lang kon PEC er niet van genieten, want FC Utrecht kreeg kort na de rust eveneens een strafschop. Mous zat in de goede hoek en wist zijn hand achter de poging van Maher te krijgen, maar de inzet van de voormalig speler van FC Twente was net krachtig genoeg.

Buitink

PEC leek andermaal de kwaliteiten van Ghoochannejhad nodig te hebben, maar op het moment dat de supersub klaar stond om in te vallen, stond Buitink op. De nieuwe spits kreeg de bal met het nodige geluk voor zijn voeten en deed daarna waarvoor hij naar Zwolle is gehaald: koelbloedig afronden. 'Reparatiebedrijf Reza' was dit keer dus niet nodig.

Domper

In de slotfase werd PEC met de rug tegen de muur gezet, maar leek het uiteindelijk te overleven. FC Utrecht hielp kans na kans om zeep, tot de 96e minuut. Ter Avest kopte fraai raak en bepaalde de eindstand op 3-3.

Rood Van Polen

Smet op de avond was de rode kaart voor captain Van Polen, die in de 92e minuut van het veld werd gestuurd. De aanvoerder - die zijn 400e wedstrijd in het Zwolle-shirt speelde - duwde Balk omver en werd met een directe rode kaart wel heel zwaar gestraft.

FC Utrecht - PEC Zwolle 3-3

1-0 Van de Streek (2)

1-1 Misidjan (4)

1-2 Lam (39/pen)

2-2 Maher (53/pen)

2-3 Buitink (67)

3-3 Ter Avest (90+6)

Arbiter: Van der Laan

Geel: Balk, Boussaid; Benson

Rood: Van Polen (90+2)

FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, St. Jago, Janssen (Ramselaar/78), Warmerdam; Maher, Van de Streek, Van Overeem (Emanuelson/61); Kerk, Dalmau (Sylla/61) en Boussaid.

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Nakayama; Lam (Van den Belt/84), Huiberts (Benson/46), Strieder; Misidjan (Reijnders/71) Buitink (Ghoochannejhad/71), Pherai (Clement/46).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van PEC.