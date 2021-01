PEC-doelman Zetterer keert terug naar Werder Bremen

Het vertrek van Zetterer komt onverwachts. Tegen FC Utrecht leek hij gepasseerd te worden door trainer John Stegeman, maar uiteindelijk bleek dat zijn plek op de bank niets te maken had met zijn vorm. Vanwege het aanstaande vertrek van Zetterer, koos Stegeman in de Domstad voor Mous. "Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken", zegt Zetterer.

Droom

"Van kleins af aan is het mijn droom geweest om in de selectie van Werder Bremen te zitten. Dat is me nu, dankzij mijn periode als Blauwvinger, gelukt. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor al hun support. Ik heb me mede door jullie ontzettend thuis gevoeld in Zwolle", aldus Zetterer.

Nieuwe doelman

PEC Zwolle moet dus op zoek naar een nieuwe keeper. Technisch manager Mike Willems heeft laten weten dat de club uit de provinciehoofdstad zich dezer dagen nog gaat versterken. Dit wordt een tweede of derde doelman. Mous blijft de eerste goalie.