Wormuth looft goudhaantje Burgzorg: "Hij heeft een fantastische instelling gekregen"

Het goudhaantje van Heracles Almelo heet Delano Burgzorg. De aanvaller scoorde alweer voor de vierde wedstrijd op rij en kroonde zich tegen FC Groningen tot matchwinner met de enige treffer in negentig minuten. Trainer Frank Wormuth heeft dan ook louter lovende woorden over voor Burgzorg, die in het begin van het seizoen nog weleens moeite had wat betreft de discipline die hoort bij het leven van een profvoetballer.

"Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven", grapt Wormuth. "We hebben hem geholpen in te zien wat zijn sterke punten zijn. Hij heeft een fantastische instelling gekregen. Dat heeft even geduurd, maar hij weet nu precies wat hij doen moet. Niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Voor een trainer is zoiets heel mooi om te zien. In het voetbal draait het om rendement en op dat gebied zit hij nu in een heel goede fase", vervolgt de oefenmeester serieus.

Vechtoverwinning

Tegen FC Groningen kwam Heracles met name de eerste 45 minuten goed voor de dag. "De eerste helft hebben we heel goed gevoetbald. Na de rust was het wat minder. Dit is echt een 'vechtoverwinning'. De complimenten aan mijn ploeg", zegt Wormuth, die zijn elftal voor de derde keer op rij de nul zag houden in een thuiswedstrijd. "Dat is het belangrijkste, want daar zijn we de laatste weken veel mee bezig geweest. De ploeg heeft geleerd hoe je 'op de nul' moet spelen."

Tien punten

Voor Heracles kwam er met de thuiszege op FC Groningen een einde aan een prima maand, want in januari werden er tien punten gepakt. "Dat heb ik ze ook voorgehouden na de jaarwisseling. Dat we in vier weken echt heel veel punten kunnen behalen", aldus Wormuth, die niet naar boven, maar ook niet naar beneden wil kijken. "Ik kijk alleen naar de prestatie."