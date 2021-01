Mous wil eerste keeper blijven: "Keihard trainen en gas geven"

Eindelijk mocht hij weer eens het doel van PEC Zwolle verdedigen. Xavier Mous moest het lange tijd stellen met op een plek op de reservebank, maar met het vertrek van eerste keeper Michael Zetterer vond Mous zichzelf in Utrecht (3-3) terug onder de lat van PEC. Ondanks dat hij driemaal moest vissen, houdt Mous een redelijk gevoel over aan zijn terugkeer in de basis.

"Je bent nooit blij met drie tegendoelpunten, maar ik heb een hoop lekkere ballen kunnen pakken en ben heel blij dat ik weer gespeeld heb. We hadden eigenlijk met drie punten naar huis gemoeten, maar al met al ben ik wel tevreden", zegt Mous na afloop. "Ik hoorde gisterenmiddag dat ik ging spelen. Qua training is er niet eens een verschil, alleen dat je gaat spelen en niet op de bank zit. Dat is wel leuk. Dan komt er weer wedstrijdspanning bij kijken, want dat had ik wel gemist."

Gas geven

Mous werd in de zomer van 2019 gehaald voor de basis, maar na enkele mindere optredens kwam hij op de bank terecht. "Dat is ontzettend lastig en heel moeilijk om mee om te gaan. Op lange termijn heb ik er wel iets van geleerd, maar op dat moment ben je er natuurlijk absoluut niet blij mee. Ik kan me ook heel moeilijk schikken in die rol van tweede keeper. Maar dan kun je twee dingen doen: de handdoek in de ring gooien, of gewoon gas geven en zorgen dat je er staat als dat moet. Dat laatste heb ik gedaan", vervolgt hij.

Rode kaart Van Polen

Tegen FC Utrecht ging het diep in de blessuretijd alsnog mis, mede door een rode kaart van aanvoerder Bram van Polen. "Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want dan speel je die laatste tien minuten toch nog met tien man. Het is wel blijk van zijn passie, maar in dit geval niet zo verstandig. Hij heeft een paar geweldige tackles gemaakt en goed staan verdedigen. Dit is dan eeuwig zonde", aldus Mous, die hoopt eerste doelman te blijven. "Dat wil ik natuurlijk het liefst. Het enige wat ik kan doen is hard trainen en gas blijven geven. Daarna is het aan de trainersstaf."