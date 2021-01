FC Twente vergeet te winnen van zwak SC Heerenveen

FC Twente wist niet te scoren in eigen huis (Foto: Orange Pictures)

Menig dacht heel even de held van FC Twente zijn: "Mooi gevoel, maar veel te kort"

Jans: "Volgens mij had je die treffer van Menig ook goed kunnen keuren"

FC Twente heeft voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijkgespeeld. Zo saai en slecht als afgelopen donderdag op bezoek bij Sparta Rotterdam was het niet, maar de Enschedeƫrs lieten dit keer na hun overmacht te vertalen naar het scorebord.

Vooral Menig zal na afloop nog wel een paar keer terug denken aan het grote aantal mogelijkheden dat hij om zeep hielp. De enige keer dat hij wél bij de les was, greep de VAR in. In Zeist constateerde men dat Narsingh hinderlijk buitenspel stond, waardoor er een streep ging door de zevende treffer van Menig.

Veel kansen

Dat Heerenveen de nul hield in De Grolsch Veste had weinig te maken met Friese degelijkheid. FC Twente kreeg een legio aan kansen, maar vergat de trekker over te halen. Narsingh, Danilo, Bosch en Ilic hadden de openingstreffer op hun schoen. Net als Menig ontbeerde het hen echter aan scherpte.

FC Twente was negentig minuten lang oppermachtig, maar sinds het wegvallen van smaakmaker Cerny wordt de weg naar het doel een stuk minder makkelijk gevonden. Jans probeerde in de tweede helft wat te forceren met het inbrengen van Ilic en Abass. Zonder succes, want ook zij wisten de score niet te veranderen.

Lichtpuntje

Dat FC Twente eens niet verloor in eigen huis was wellicht het enige lichtpuntje te noemen. Na vijf nederlagen op rij in De Grolsch Veste smachtte de ploeg van trainer Ron Jans naar een zege. Dit lukte niet, waardoor FC Twente zichzelf niet de gewenste ademruimte verschafte met het oog op de aanstaande wedstrijden tegen PSV, Vitesse en Feyenoord.

FC Twente - SC Heerenveen 0-0

Arbiter: Manschot

Geel: Menig, Roemeratoe; Kongolo

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Smal; Zerrouki, Bosch, Roemeratoe (Ilic/46); Narsingh (Abass/69), Danilo, Menig.

SC Heerenveen: Mulder; Floranus, Dresevic (Dresevic/80), Bochniewicz, Kaib; Kongolo, Halilovic, J. Veerman, De Jong; H. Veerman (Hajal/80), Van Bergen (Nygren/69).

