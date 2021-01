Alternatieve open dag bij Overijsselse middelbare scholen in coronatijd: VIP-tour met VR-bril op je neus

De basisscholen mogen binnenkort weer open, maar voor middelbare scholen zit dat er voorlopig nog niet in. En dat in de periode waarin het middelbaar onderwijs normaal gesproken open dagen organiseert waarbij leerlingen van groep 8 van de basisscholen kennis kunnen maken met hun, mogelijk, nieuwe school. Het Zwolse techbedrijf Pink Unicorn zag een gat in de markt en ontwikkelde het project 'KlassenKIJKer'. Vanaf woensdag kunnen leerlingen met een VR-bril VIP-tours krijgen door middelbare scholen in Zwolle, Wezep, Nieuwleusen en Zwartsluis.

Dat is toch stoer, zegt Danielle ter Haar, de vrouw achter het eenmansbedrijf uit Zwolle. "Met een VR-bril rondwandelen, sfeer proeven en leraren ontmoeten in je nieuwe school, gewoon thuis op de bank." Vanaf woensdag gaat dat gebeuren en kunnen scholen in Zwolle, Nieuwleusen, Wezep en Zwartsluis bezocht worden. Drieduizend leerlingen uit het basisonderwijs krijgen een VR-bril waarmee ze op onderzoek uit kunnen.

Niet eenvoudig

Op die manier kunnen ze zich voorbereiden op het leven na de basisschool. Want het is tegenwoordig niet eenvoudig om leerlingen goed voor te bereiden op die toekomst. De scholen zijn gesloten en de maatregelen rond corona maken het organiseren van een normale open dag ook onmogelijk. Ook als de middelbare scholen wel geopend zouden zijn.

Het Overijsselse project is een primeur volgens Ter Haar die de afgelopen weken alle deelnemende middelbare basisscholen met een videoteam heeft bezocht om de rondleiding op video vast te leggen. "Het was wel jammer dat het besluit kwam om de middelbare scholen te sluiten, want het liefst hadden we die video's natuurlijk gemaakt in volle scholen. Dat was voor de dynamiek heel mooi geweest."

Omdat dit vanwege corona niet kon, is er voor gekozen dan maar een VIP-tour aan te bieden aan de basisschoolleerlingen. Het Agnieten College in Zwartsluis heeft de ronleiding door die school al online staan. Andere scholen volgen woensdag. Er wordt nog hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen.

360-graden

In de video van het Agnieten College wordt de groepachter als een ware VIP ontvangen door de teamleider van de school. Wat volgt is een rondleiding langs verschillende ruimtes in de school. Vakdocenten leggen uit wat er gebeurt in de lokalen. De film is met een 360-gradencamera gemaakt waardoor groepachters kunnen rondijken in alle ruimtes waar ze komen.