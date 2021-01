Landstede boekt derde zege op rij, Eurosped in vijf sets onderuit

Na het eerste kwart had de ploeg van coach Herman van den Belt een een voorsprong van vier punten te pakken: 27-23. Bij rust werd de voorsprong uitgebreid naar 44-35.

Na rust ging het minder bij de thuisploeg en werd het verschil door BAL teruggebracht tot vier punten (59-55). Uiteindelijk ging Landstede met een voorsprong van acht punten de laatste tien minuten in: 63-55. Daarin ging het weer wat soepeler en trok de Zwolse ploeg de zege over de streep. In de stand is Landstede vierde met 6 punten uit 4 duels.

Eurosped onderuit

De volleybalsters van Eurosped gingen in eigen huis onderuit tegen VC Sneek. In Vroomshoop werd het 2-3. Sneek pakte de eerste set met 25-18, maar Eurosped draaide het duel om door de tweede en derde set met 25-13 en 25-20 te winnen. De vierde ging echter met 25-20 naar de ploeg uit Friesland en dus moest de vijfde het beslissen. Daarin was Sneek overtuigend de betere: 25-4. In de stand is Eurosped de nummer 7 met 3 punten.