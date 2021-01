De resultaten lopen nog binnen, maar de huismus lijkt in Overijssel weer de meest getelde vogel

De huismus is in de provincie Overijssel weer de meest getelde vogel tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling die dit weekend werd gehouden. In Overijssel telden ruim 10.000 mensen ergens dit weekend het aantal vogels in hun tuin. Dat waren er ruim meer dan de bijna 6.000 tellers vorig jaar.

In Overijssel werden een kleine 180.000 vogels geteld. Er kunnen overigens nog steeds resultaten binnenkomen, maar de strijd om de koppositie lijkt al beslist in het voordeel van de huismus.

Het uitgangspunt is simpel. Het is de bedoeling dat deelnemers een half uur lang bijhouden welke vogels er in hun tuin te zien zijn. De strijd om de koppositie gaat altijd tussen de huismus en de koolmees. Ook dit jaar weer in Overijssel, hoewel die koolmees op bescheiden afstand van de huismus eindigde. In Overijssel werden een kleine 40.000 huismussen geteld en ruim 26.000 koolmezen. De top drie in Overijssel wordt gecomplementeerd door de pimpelmees.

Ook landelijk is dat de top drie. Sterker nog, de top vijf van Overijssel verschilt niet met de landelijke top vijf. De merel is vierde in Overijssel, maar ook in Nederland en de vink staat op de vijfde plaats. Pas daarna verschilt het beeld. Landelijk staat de kauw op plek zes, een vogel die in Overijssel de top tien niet haalde. De heggenmus die in Overijssel wel in de top tien staat, valt landelijk juist weer buiten die top tien.

De resultaten van de tuinvogeltelling zijn realtime te volgen op de site van de nationale tuinvogeltelling.