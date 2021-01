Basisonderwijs blij met beslissing minister Slob om scholen weer te openen

Het deskundigenteam OMT heeft gezegd dat het verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan, benadrukt de onderwijsminister. Wel begrijpt hij de zorgen van leraren en ouders. Daarom is het volgens Slob belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat.

"Daar ben ik uiteraard heel blij mee", reageert Mariëlle Siebelt van de Enschedese basisschool De Regenboog. "Het is goed voor de kinderen maar ook voor de ouders."

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs was voor veel ouders best een worsteling. De combinatie werk en lesgeven aan de kinderen die vanuit huis onderwijs volgden is niet ideaal. Dat zag ook Siebelt, die daarom ook niet aarzelde om leerlingen naar school te halen als duidelijk werd dat het in de thuissituatie niet werkte. Bijvoorbeeld als kinderen de kont tegen de krib gooiden en niets meer deden.

"We hebben ook leerlingen die meer zorg nodig hadden naar school gehaald of leerlingen voor wie de thuisomgeving niet veilig genoeg was", zegt Siebelt.

Britse variant

Het is goed dat de scholen weer open gaan, benadrukt ze nogmaals, maar op school leven natuurlijk ook wel zorgen. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen rond de Britse variant van het coronavirus of de andere varianten die ook al in Nederland zijn opgedoken. Daarom zal ze haar leerkrachten ook goed in de gaten houden. "Maar voor de ouders en de leerlingen is het heel goed."

Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet. "We hadden voor de leerkrachten natuurlijk al sneltesten. We hadden voorrang. Ik ga er van uit dat dit zo zal blijven." Mocht een leerling besmet blijken met het coronavirus dan moet de hele klas dus vijf dagen naar huis. Een logische maatregel, aldus Siebelt. "Hoewel er bij ons nog geen leerling ziek is geweest."

Speciaal onderwijs ook fysiek

Ook speciaal onderwijs kan weer fysiek gegeven worden, maar middelbare scholen kunnen volgende week nog niet open, zegt Slob. Over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt het kabinet nog aanvullende informatie. De buitenschoolse opvang blijft voorlopig ook nog dicht, behalve de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.