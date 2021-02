Ongelukken en files door ijzel, ANWB adviseert niet de weg op te gaan

Vooral in het noorden van Overijssel is er veel overlast. Op en nabij de A28 tussen Zwolle en Staphorst raakten auto's door de gladheid van de weg. Er ontstond een kilometers lange file op de snelweg in beide richtingen.

Ongeluk op parallelweg naast A28 (Foto: PNN)

File op A1

Op de A1 stond het vast tussen Bathmen en Twello. Ook daar was een ongeluk gebeurd en werden twee rijstroken afgesloten. Dat leverde een flinke file op.

Lange file op N50 Ramspolbrug

En ook op de N50 staan files en zijn meerdere ongelukken gebeurd. Tussen Kampen en Emmeloord staat het bij de Ramspolbrug in beide richtingen stil na een ongeluk. De ANWB verwacht een lange extra reistijd voor het verkeer op de N50.

Glijden op de wegen rond Hardenberg

Op de N34 bij Hardenberg zijn meerdere glijpartijen geweest. Auto's slipten en raakten van de weg. De weg werd na een ongeluk afgesloten tussen Gramsbergen en Dalen.

Ook in Hardenberg zijn de wegen spekglad (Foto: Gert Stegeman)

Glibberen in Deventer

In Deventer heeft het verkeer op het complexe kruispunt 'De Knoop' op de N348 behalve de gladheid ook nog eens te maken met uitgevallen verkeerslichten. Zeker toen het vlak voor zonsopkomst wat drukker begon te worden, was het vooral voor fietsers en voetgangers een uitdaging om de kruising veilig over te komen.

Glad èn geen verkeerslichten: uitdaging voor het verkeer op kruispunt in Deventer (Foto: Rens Hulman)

Op de splitsing van de Oosterparallelweg en de Lijdijk in Staphorst raakte een voertuig door de gladheid van de weg. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en de auto kwam deels in het water naast de weg terecht. De bestuurder bleef ongedeerd.

Auto deels te water bij Staphorst (Foto: News United / Justin)

Op de Wheermaten in Steenwijk is een auto door een bocht gegleden tegen zeecontainers aan. De bestuurder wordt in de ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De weg is daar spekglad

Ook spekglad bij Steenwijk (Foto: FPBSteenwijk)

Het lijkt erop dat de gladheid nog wel even zal duren. In de tweede helft van de morgen wordt het wat beter op de weg in Overijssel. De ANWB adviseert nu niet de weg op te gaan en de berichten in de gaten te houden.