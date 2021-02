Expeditie Oost: Countryzanger Ben Steneker stort zich op het maken van vogelhuisjes

Ben maakt namelijk vogelhuisjes. "Het is bedoeld om de eenzaamheid van mens en dier te verminderen in deze bizarre tijd."

Corona gooit roet in het eten

"Het bouwen van de vogelhuisjes was bedoeld als tijdverdrijf, want door de pandemie kan ik op dit moment niet optreden. Dat vind ik enorm jammer, want ik zit toch in de herfst van mijn carrière. Ik word over een kleine twee weken 86 jaar, en wil bezig blijven. Dat lukt mij goed op deze manier."

Ben plaatste een advertentie in de krant en daar kwamen al snel reacties op: "Mensen wisten helemaal niet dat ik het was, want ik had mijn naam niet bij de advertentie gezet, maar toen ik de vogelhuisjes ging afleveren werd ik wel herkend. Nu stromen de aanvragen binnen, ik moet er de komende dagen nog tien maken!"

Bezig baasje

Ook vandaag is Ben nog druk bezig, want hij moet vanmiddag nog een vogelhuisje afleveren bij een jarige job. "Ik wil nog wel een stukje voor jullie zingen, maar daarna moet ik weer gauw aan de slag. Ik heb het nog druk genoeg, al hoop ik wel dat ik zo snel mogelijk weer mag optreden, want dat mis ik enorm!"

