Zwolle gaat - ondanks een eerder mislukte proef - toch weer paspoorten thuis bezorgen

De gemeente Zwolle start opnieuw met een thuisbezorgdienst voor reisdocumenten. In 2017 werd hier ook al mee geëxperimenteerd, maar die proef stopte na een jaar vanwege een gebrek aan belangstelling. Dankzij een motie van de VVD is de pilot weer in beeld.

De fractie is van mening dat de bezorgdienst in coronatijd voorziet in een behoefte. Zeker nu, bij wijze van hoge uitzondering, het ook toegestaan is dat rijbewijzen aan huis bezorgd worden. Die laatste maatregel is overigens alleen van kracht zolang de coronamaatregelen gelden.



Nieuw leven

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er in Zwolle aanzienlijk minder reisdocumenten aangevraagd en uitgegeven. Reden voor de VVD om de pilot nieuw leven in te blazen. Mensen hoeven voor het ophalen van de persoonsgegevens niet meer de deur uit. Dat is gemakkelijker, maar vooral in deze tijd ook veiliger.

Proef duurt twee jaar

De papieren worden op afspraak bezorgd. Voorwaarde is wel dat de gemeente dat tegen kostprijs doet. Afhankelijk van de aanvraag, wordt een bedrag van 10 tot 15 euro extra in rekening gebracht. Daarnaast blijft de mogelijkheid om de papieren gratis op te halen in het stadskantoor ook bestaan.

Wie ervoor kiest om het paspoort of rijbewijs aan huis te laten bezorgen, zal de documenten zelf in ontvangst moeten nemen. De proef duurt twee jaar en wordt daarna wederom geëvalueerd.