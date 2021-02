Mishandelde deurwaarder Nieuwleusen: tegen transporteur en echtgenote in beroep vijf jaar cel geëist

Net als in eerste aanleg wordt het echtpaar ook door de advocaat-generaal van het gerechtshof Arnhem poging tot doodslag ten laste gelegd. Met name omdat de verdachten zouden hebben geprobeerd het hoofd van het slachtoffer te raken.

Daarnaast wordt het echtpaar ervan verdacht hun eigen advocaat met de dood te hebben bedreigd. Deze raadsvrouw stond hen bij een een civiele procedure. Hieraan werden ze eerder ook al door de rechtbank schuldig bevonden.

Doodsangsten uitgestaan

De deurwaarder deed na de veroordeling in eerste aanleg uitgebreid en eenmalig tegenover RTV Oost zijn verhaal. De man stond die dag doodsangsten uit.

Tragisch dieptepunt

De lopende strafzaak tegen de transporteur, die intussen zowel zakelijk als privé failliet is verklaard, is het tragische dieptepunt in een slepende affaire, die begon in de zomer van 2019. Dennis D. wilde toen op opmerkelijke wijze zijn bedrijf opdoeken. Hij stuurde zijn chauffeurs namelijk een A4'tje, waarin hij ze eenvoudigweg meedeelde dat ze moesten uitkijken naar een andere baan omdat hij zou stoppen met het transportbedrijf. Daarmee omzeilde hij protocollen die bij beëindiging van een bedrijf wettelijk verplicht zijn, waaronder het inschakelen van uitkeringsinstantie UWV.

Slepende rechtszaken

D. raakte daarop in de clinch met de vakbond FNV en het pensioenfonds. Na meerdere rechtszaken, die de ondernemer keer op keer verloor, kwam de ondernemer bij beide organisaties voor tonnen in het krijt te staan. Zowel de FNV als het pensioenfonds startte vervolgens een incassoprocedure op. Toen de deurwaarder in de nasleep daarvan zich afgelopen juli bij de privéwoning van D. in Nieuwleusen meldde, liep het vervolgens compleet uit de hand.

Terwijl het slachtoffer al op de grond lag, bleven zijn belagers op hem in slaan en schoppen. Ook zouden ze met de buis hebben ingeslagen op zijn hoofd. Volgens de officier van justitie zou de deurwaarder dood zijn geslagen als hij niet kans had gezien de klappen met zijn arm af te weren.

'Noodweer'

Tijdens de rechtszaak in november 2019 toonden Dennis D. en zijn vrouw zich weinig schuldbewust. Ze stelden dat niet de deurwaarder, maar juist zij het slachtoffer waren in deze hele affaire. Daarbij beweerden ze dat de deurwaarder hen te lijf dreigde te gaan, waarop ze zich wel moesten verweren en er zodoende volgens hen sprake was van noodweer.

De advocaat van het stel suggereerde zelfs dat de deurwaarder achteraf zichzelf letsel had toegebracht. Dit om de mishandeling en gijzeling ernstiger te laten lijken. Het slachtoffer liep daarop, steunend op een kruk, verontwaardigd de rechtszaal uit.

Zoutpilaar

Ook voor het gerechtshof verklaarde het echtpaar dat het juist de deurwaarder was die zich die dag agressief zou hebben opgesteld. Maar volgens de advocaat-generaal wijzen alle onderzoeken het tegendeel uit.

Ook blijkt dit volgens de AG van het Hof uit de verklaring van de vader van de echtgenote van de transporteur. De man was op een gegeven moment door zijn dochter gebeld en kwam ter plaatse, waar hij de belaagde deurwaarder aantrof. De deurwaarder maakte een angstige indruk en stond er "als een zoutpilaar bij". Volgens de vader waren zijn dochter en haar echtgenoot niet van plan het slachtoffer te laten gaan.

Geprobeerd dood te slaan

De rechtbank maakte destijds korte metten met die theorie van het echtpaar en oordeelde dat de opgestelde letselrapporten als betrouwbaar moeten worden aangemerkt. De verwondingen aan de arm van het slachtoffer bevestigden volgens de rechtbank dat het duo wel degelijk had geprobeerd het hoofd van de deurwaarder te raken. Daarmee achtte de rechtbank de poging tot doodslag bewezen, blijkt uit het vonnis.

Ook de openbaar aanklager van het gerechtshof komt tot die conclusie en eiste vijf jaar celstraf.