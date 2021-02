Vrijwilligers en sportbedrijf willen buitenzwembad de Tippe in Heino eerder openen

"We zitten in coronatijd en mensen moeten bewegen. Dat kan door gebruik te maken van dit prachtige bad", vertelt Rutger ter Laak van de Vrienden van de Tippe. Zijn stichting levert ieder seizoen vrijwilligers om het zwembad van voldoende mankracht te voorzien.

'Het is praktisch uitvoerbaar'

Volgens Henry Bronkhorst, directeur van Sportbedrijf Raalte, moet het openen van het zwembad haalbaar zijn. "Het is praktisch uitvoerbaar, maar we hebben wel voorbereidingstijd nodig. Reken een week of drie om te zorgen dat het schoon, veilig en verantwoord is." De tijd is vooral nodig om het zwembad schoon te maken en het zwemwater op temperatuur te krijgen.

Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Sportbedrijf Raalte beheert twee zwembaden: het overdekte Tijenraan en openluchtbad de Tippe in Heino. Tijenraan is gesloten door coronamaatregelen en dat biedt het sportbedrijf praktische mogelijkheden in Heino. "We hebben zwembadpersoneel en bovendien hebben we het vorig jaar hier al coronaproof georganiseerd."

'Een keuze die de gemeente te maken heeft'

"We hebben afgelopen zomer al bewezen dat we het veilig kunnen inrichten. Dat moeten we samen met de gemeente en het sportbedrijf doen", stelt Ter Laak.

Rutger ter Laak van De Vrienden van de Tippe (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"Waar het in de kern op neer komt: we gaan normaal gesproken in mei open, nu zouden we dat ongeveer twee maanden eerder willen. In wat koudere maanden," legt Bronkhorst uit. "Daardoor zullen we wat extra stookkosten hebben. Aan de andere kant: als mensen graag willen bewegen, en we krijgen die signalen echt, dan is dat wat ons betreft ook wel wat waard."

'Ik zou zeggen: gaan'

"De grootste vraag die er nu nog is, is of je dit wilt vanuit het perspectief van de gemeente", stelt de directeur van het sportbedrijf. "Dat is een afweging die niet alleen gaat over hoe je het organiseert, maar ook over het signaal dat je wilt afgeven. Dat is een keuze die de gemeente te maken heeft."

Jeroen Neimeijer van CDA Raalte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Het CDA uit de gemeenteraad van Raalte ziet wel wat in het initiatief van het sportbedrijf en de vrijwilligers. De partij vraagt het gemeentebestuur om te onderzoeken of het buitenbad open mag. "Dit juichen wij natuurlijk toe," vertelt raadslid Jeroen Neimeijer. "Het is een prachtige accommodatie en dat schoonmaken moet toch gebeuren. Of je het nou nu doe of over twee maanden. Daar zit geen extra werk ik. Dus ik zou zeggen: gaan!"