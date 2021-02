Siemen Mulder scheidsrechter bij wedstrijd tussen PSV en FC Twente

Siemen Mulder is zaterdag de leidsman bij het duel tussen PSV en FC Twente in de Eredivisie. De wedstrijd begint die middag om 16.30 uur.

Vrijdag opent Heracles Almelo speelronde 21 bij Fortuna Sittard en daarbij is Martin Pérez de scheidsrechter. Die wedstrijd start om 20.00 uur. Björn Kuipers uit Oldenzaal fluit zaterdag om 18.45 uur voor het begin van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Dit is het volledige programma in de Eredivisie.

GA Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie fluit Marc Nagtegaal vrijdag de wedstrijd FC Eindhoven - Go Ahead Eagles. Die begint om 18.45 uur. Dit is het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Kuipers fluit naast het duel in de Eredivisie volgende week ook in de kwartfinales van de KNVB Beker. Heerenveen - Feyenoord staat donderdag 11 februari onder zijn leiding. Bas Nijhuis uit Enschede heeft een dag eerder de leiding over NEC - VVV-Venlo. In de Eredivisie fluit hij zaterdag Heerenveen - Vitesse.