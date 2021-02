Voorlopig streep door plan om bijna honderd appartementen te bouwen op Waanders-locatie in Staphorst

De Omgevingskamer van de gemeente Staphorst heeft een negatief advies gegeven over het plan om 94 appartementen te bouwen op de plek waar nu hotel-restaurant Waanders staat. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies over. De gemeenteraad van Staphorst is nu aan zet. Die mag er nu wat van vinden.

In de Omgevingskamer zitten onafhankelijke experts, die ruimtelijke plannen in Staphorst beoordelen.

'Pand kan mooier en kleiner'

Het plan van projectontwikkelaar Jan Mulder uit Punthorst valt in ongenade bij de Omgevingskamer uit oogpunt van de volkshuisvesting, de stedenbouwkundige kwaliteit en het parkeren. De Kamer vindt dat het complex niet goed aansluit op het beschermd dorpsgezicht en de directe omgeving. Door minder appartementen te bouwen kan het pand mooier, kleiner en passender worden, denkt de Omgevingskamer.

Ontwikkelaar Mulder, die horecabedrijf Waanders media vorig jaar kocht van eigenaar Henk Breukelaar, is teleurgesteld, maar hij ziet deze procedure als een vooroverlegfase. Hij heeft zichzelf drie jaar de tijd gegund om een definitief plan te maken voor de zogenoemde A-locatie in Staphorst. Hij is vastbesloten deze plek te ontwikkelen. Het plan is een nieuw complex te bouwen met 94 koopappartementen en ook een grandcafé dat bij de omgeving past. Aanvankelijk waren het er 96, maar de ontwikkelaar schroefde dit aantal al naar beneden bij. Onder het pand komt een parkeerkelder.

'75 tot 80 appartementen is beter'

De Omgevingskamer vindt ook dat met 94 appartementen een te groot deel van de nog te bouwen woningen in Staphorst op één plek terechtkomt. Tot 2030 zijn er 530 huizen nodig. Vooral grondgebonden woningen, zo staat in de gemeentelijke woonvisie. Dit gaat om 94 appartementen. Dit is volgens de Kamer te veel en bovendien is 15 procent sociale huur te weinig. De Omgevingskamer adviseert om 75 à 80 appartementen te bouwen.

Mulder is teleurgesteld. "Het is nooit mijn doel geweest om per se 94 appartementen te realiseren. Die aantallen zijn niet heilig, al is er veel vraag voor deze appartementen. Ik wil de locatie ontwikkelen op een goede wijze. Het moet ook exploitabel zijn. Ik ga met mijn team aan de slag om de plannen aan te passen en dan worden ze opnieuw ingediend."

Staphorst werkt sinds twee jaar met EPOS als het gaat om ruimtelijke ordening. Dat staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst, een in eigen huis bedacht systeem. EPOS is de nieuwe werkwijze van de gemeente en beoogt een efficiënter proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging. De Omgevingskamer maakt onderdeel uit van EPOS. De Kamer wees een paar weken geleden ook al het plan af om een supermarkt met elf appartementen en zes ondersteunende winkels aan de Oude Rijksweg 457 in Rouveen te realiseren. Ook dit vond de Kamer te massaal. Ook hier moeten indieners hun huiswerk overdoen.

Al heel lang Waanders langs de weg

Totdat dit allemaal rond is, blijft restaurant Waanders (behalve in deze coronatijd) open voor restaurantbezoekers en hotelgasten en blijft Henk Breukelaar aan het werk in zijn eigen bedrijf, zo is afgesproken. Op deze manier kan Mulder in alle rust werken aan plannen en procedures en is Breukelaar zeker van de verkoop.

Waanders-grondlegger Jacob Waanders begon in 1901 met een rustplaats aan De Lichtmis, tussen Zwolle en Staphorst. In 1934 verplaatste zijn zoon Hendrik Waanders het hotel naar Staphorst. Bij het hotel-restaurant werken dertig full- en parttimers.