PEC Zwolle presenteert Bertrams als vervanger Zetterer

PEC Zwolle heeft doelman Nigels Bertrams gepresenteerd. Hij komt over van FC Groningen en tekende voor een half jaar met een optie voor nog een jaar in de provinciehoofdstad.

Bertrams is de vervanger van Michael Zetterer, die terugkeert bij Werder Bremen. Die club had een optie om de huurperiode voor een bepaald bedrag voortijdig te beëindigen en maakte daar gebruik van. "Mijn overstap naar PEC Zwolle voelt goed. De concurrentiestrijd onder de lat ga ik graag aan. Ik weet wat er hier van me gevraagd wordt en zal dan ook mijn uiterste best doen om het team en mezelf sterker te maken", aldus Bertrams.

Ervaring

Mike Willems is blij dat hij het vertrek van Zetterer snel op kon vangen. "Toen mij duidelijk werd dat Michael terug zou gaan naar Bremen hebben we snel maar zorgvuldig geschakeld. Nigel is een prima doelman die bij veel clubs minuten heeft gemaakt. De ervaring die hij bij die clubs heeft opgedaan neemt hij nu mee naar PEC Zwolle. Nigel is topfit, gretig en dus direct een aanwinst voor ons. Ik wens hem veel succes de komende periode."