The Lemon Tree in Deventer wint Horecava-bezorgprijs en gaat zich richten op jubileum-diner

The Lemon Tree wint Horecava-bezorgprijs (Foto: Facebook The Lemon Tree)

Acht weken geleden begon restaurant The Lemon Tree in Deventer met de Grand 25, een box met 25 gerechtjes, die thuisbezorgd kunnen worden. Vandaag leverde dat de Horecava-bezorgprijs op. "Op het hoogtepunt maakten we 16.000 bakjes per week!" Na deze week wordt de box niet meer gemaakt en richt het restaurant zich op het 2-jarig jubileum.

"Een chique box met hapjes, die mensen thuis in een handomdraai een echte restaurantbeleving in coronatijd biedt", aldus de jury van de Horecava. "Een origineel concept, perfect samenspel van smaken, goed op temperatuur, mooie textuur." Lovende woorden dus voor The Lemon Tree.

Twijfels

Normaal gesproken is al het personeel keihard aan het werk in het restaurant, vertelt eigenaar Valentijn Bergers. "29 man full focus op het restaurant. Maar nu kan iedereen zich op de Grand 25 richten", verklaart hij het succes van de box. Al waren er in het begin wel twijfels over het plan.

25 gerechtjes, gemaakt in het restaurant en vervolgens in heel Nederland bezorgd. "We zijn zelf op Texel geweest. We hadden het idee bedacht en iedereen vond het een slecht idee. Op dag 1 hadden we dertig dozen, het ging helemaal mis. Maar elke dag werd het beter en eigenlijk was in de tweede week al te zien dat het goed ging lopen."

Naamsbekendheid

"Op een gegeven moment paste het niet meer in het restaurant. Gelukkig konden we terecht bij Linthorst Culinair in Twello, waar meer ruimte is. Op het hoogtepunt maakten we 16.000 bakjes per week."

"Het idee was niet om er geld aan te verdienen. Dat kan ook niet met deze aantallen, dan moet je vooral zien dat je de kosten gedekt krijgt. Het ging vooral om de naamsbekendheid te vergroten." En dat is wel gelukt, gezien het aantal boxen dat inmiddels in heel Nederland bezorgd is.

Jubileum

Na deze week gaat de focus op de nieuwe box: een vijf-gangendiner in samenwerking met De Librije in Zwolle. "We bestaan twee jaar en vieren dat met de Jubileumbox. En na het jubileum zetten we die box door", blikt Bergers alvast vooruit.