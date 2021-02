Programma: Vrouwenvoetbalsters beginnen aan bekertoernooi, opnieuw zege Landstede Hammers?

Betaald voetbal

In de Eredivisie gaat FC Twente zaterdagmiddag op bezoek bij PSV, Heracles Almelo speelt vrijdagavond in Sittard tegen Fortuna en PEC Zwolle is zaterdagavond de gastheer voor RKC Waalwijk. Go Ahead Eagles speelt twee keer. Vanavond staat het duel tegen FC Volendam, dat zondag werd afgelast, op het programma. Vrijdag gaat de ploeg van trainer Kees van Wonderen op bezoek bij FC Eindhoven.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat het bekerseizoen van start met de kwartfinales. FC Twente neemt het daarin vrijdag op tegen VV Alkmaar en tegelijkertijd speelt PEC Zwolle bij PSV.

Basketbal

Landstede Hammers gaat zaterdag bij Apollo Amsterdam voor de vierde zege op rij in de Basketball League. Jolly Jumpers is nog op zoek naar de eerste seizoenszege. Zaterdag komt Binnenland op bezoek in Tubbergen.

Volleybal

Drie van de vier Overijsselse clubs in de Eredivisie komen aanstaand weekend in actie. Apollo 8 gaat op bezoek bij VCN, Regio Zwolle bij VC Sneek en Set-Up'65 bij Sliedrecht Sport. Eurosped is vrij door het oneven aantal van negen ploegen in de Eredivisie.

Waterpolo

De waterpoloërs gaan opnieuw de strijd aan in de beker. De mannen van Het Ravijn spelen bij De Ham. Beiden speelden hun eerste duel gelijk. Bij de vrouwen van de Nijverdalse ploeg is De Ham ook de tegenstander. Het Ravijn heeft 3 punten uit 2 duels. De Ham wist nog geen punten te pakken.