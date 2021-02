Vaccineren 85-plussers begonnen: "Hij verheugt zich vooral op weer koffie drinken met anderen"

In sporthal Schelfhorst in Almelo is vandaag een begin gemaakt met het vaccineren van Twentse 85-plusssers. In de hal staan meerdere cabines, waar dagelijks van tien tot zes uur, zeven dagen per week, vierhonderd mensen gevaccineerd worden tegen corona.

"Hij kijkt vooral weer uit naar koffiedrinken met anderen", vertelt de dochter van een bijna 100 jaar oude man uit Beuningen, die niet zo goed meer hoort. "Hij heeft even getwijfeld of hij het wel zou doen, want ja, hij is al oud, maar hij heeft het toch maar gedaan." Logistiek is het geen probleem volgens de dochter. "Hij heeft zes kinderen, dus er kan altijd wel even iemand mee naar Almelo."

'Niet wiebelig of zo'

Een vrouw die even is neergestreken in de ruimte waar een kwartiertje gewacht moet worden om te kijken of er geen bijwerkingen zijn, reageert opgetogen. "Ik voel me uitstekend. Niet wiebelig of zo. Het is voor je eigen zelfbehoud eigenlijk hè."

Annemarie Kok is afdelingshoofd vaccineren. Volgens haar is er een wereld van verschil tussen de locatie bij de Universiteit Twente en die in de Almelose sporthal. "Enschede is specifiek ingericht voor zorgmedewerkers, die zijn wat jonger en mobieler. Daar kun je ook moeilijk met een rolstoel terecht."

Tweede prik

In Almelo is de opzet een stuk ruimer. "Hier is het goed te doen met een rollator of rolstoel en er kan ook een begeleider mee als dat nodig is. Daar is wel over nagedacht." De 85-plussers hebben naar verwachting eind maart allemaal een tweede prik gehad. Als deze groep geweest is wordt langzaam maar zeker de leeftijd naar beneden gehaald om zo uiteindelijk iedereen aan de beurt te laten komen.