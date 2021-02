Heracles Almelo strikt middenvelder Sierra van KRC Genk

Heracles Almelo heeft zich op de laatste dag van deze transferwindow verzekerd van de diensten van Elias Sierra. De 19-jarige Belgische middenvelder komt over van KRC Genk en tekent in Almelo een contract tot de zomer van 2024 met een optie voor nog een seizoen.

"Elias is een jonge talentvolle middenvelder", vertelt technisch directeur Tim Gilissen. "Hij is uit het juiste hout gesneden en heeft een goede opleiding gehad. Hij heeft het in zich om van waarde te worden voor Heracles Almelo. Door deze winterse overgang krijgt hij de kans nu al kennis te maken met onze speelwijze en de manier van werken. Het is mooi dat Elias voor ons kiest."

Ploeggenoot van Dessers

Sierra, die bij Genk ploeggenoot was van oud-Heraclied Cyriel Dessers, is verheugd met zijn overgang naar Almelo: "Ik denk me hier verder te kunnen ontwikkelen. Dessers heeft me veel positiefs over de club verteld. Het voelt ook goed nu ik hier ben. Ik kan niet wachten op de eerste trainingen en wedstrijden."

Sierra heeft de jeugdopleiding van Genk doorlopen. Vorig jaar werd hij overgeheveld naar de eerste selectie, waar hij tot één invalbeurt kwam.