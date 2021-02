Politie Zwolle deelt zorg over jonge avondklokrelschoppers met minister Grapperhaus

Want hoewel de politie met hulp van de ME de circa tweehonderd relschoppers op de Melkmarkt snel onder controle had, zijn er ernstige feiten gepleegd. Tussen de acht mensen die zijn opgepakt, zitten ook twee minderjarigen die voor een poging tot doodslag op een wijkagent zijn aangehouden. De derde verdachte die daarbij betrokken is geweest, wordt nog gezocht.

Veel impact

"Het zijn jonge jongens die we kennen uit de wijk, de impact daarvan op collega's is groot", zegt teamchef Riemer van Beem. De poging tot doodslag betreft het werpen van een steen die dwars door de ruit van een politieauto is gegaan. De betrokken agent, die achter het stuur zat, liep daarbij flinke snijwonden op.

"De steen trof deels de zijkant van de auto. Als hij tegen het hoofd van de agent was gegaan, had het fataal kunnen aflopen", zegt de Zwolse teamchef, die met zijn collega's vooral geschrokken is van de enorme agressie die plotseling bij de jonge relschoppers naar boven is gekomen.

De impact van het incident hakt erin: "Het betreft minderjarigen die onze agenten uit de wijk kennen. Vooral het feit dat ze zo jong zijn baart ons zorgen."

Minister prijst Zwolse aanpak

De teamchef deelde die zorgen met minister Grapperhaus, die dezer dagen een ronde maakt langs de steden die getroffen zijn door de avondklokrellen. Hij doet dat om van de politie en de agenten van de Mobiele Eenheid te horen wat ze meegemaakt hebben en om advies te krijgen over wat er beter kan.

Volgens Grapperhaus leveren de gesprekken waardevolle informatie op. "Wat ik vooral terug hoor, is dat het ontzettend belangrijk is om de beelden en oproepen via de sociale media snel bij elkaar te krijgen. Daar hebben ze hier in Zwolle ook flink op ingezet. Zo heeft de politie ook de steengooiers snel in beeld gekregen."

"Ik denk dat we daar op moeten blijven investeren, zodat de politie vooraf een goede informatiepositie behoud." Hij sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de politiemensen in Zwolle de relschoppers hebben aangepakt.

Verschil met andere steden

Wat betreft de samenstelling van de Zwolse groep relschoppers, ziet de minister wel een verschil met de veroorzakers van de rellen en plunderingen in de andere grote steden. Volgens Grapperhaus ging het in Zwolle vooral om jonge relschoppers, terwijl de leeftijd van de groep plunderaars in Den Bosch een stuk hoger lag.

Over de aanpak van de relschoppers is de minister van Justitie duidelijk: ook al betreft het minderjarigen, het lik op stuk beleid moet wat hem betreft uitkomst bieden: de schade moet verhaald worden. Bijvoorbeeld via inbeslagname van dure spullen waaronder telefoons, maar ook via een aansprakelijkheidsprocedure richting ouders. Daar zijn ze in Zwolle volgens de minister al voortvarend mee aan de slag.

Geschrokken

De politie in Zwolle doet vooral een dringend beroep aan ouders om beter op te letten wat de jeugd in en rond Zwolle allemaal aan het doen is. Politiechef van Beem zegt daarover: "Ga in gesprek met jongeren, met je kinderen, vraag wat ze 's avonds doen in de stad. Let op met welke verhalen ze terug komen, wat ze doen op Instagram en met hun telefoon."

"Dat we er er achter zijn gekomen dat sommige ouders al langer op de hoogte waren van de plannen, daar ben ik echt van geschrokken", besluit de Zwolse politiechef.